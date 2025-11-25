鼓勵民眾國旅 多處觀光亮點場域推免費入園 (圖)

[Newtalk新聞] 對於國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰今(25)日受訪兩度表示，大家不要誤會總統的原意。他還掏出小抄說，「交通部已經研擬了....我看看，平日的住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園的留宿優惠還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有台灣PASS平日國旅的優惠，這個在明年的三月都會開始執行」。 中日關係緊張，總統賴清德除了吃日本水產挺日外，也鼓勵國人既然對岸不去日本觀光，台灣可以前往日本。同時，國策顧問康銀壽也表示，總統交辦組團到日本旅遊，但卻引起國旅業者不滿。 卓榮泰今日備詢前也對此回應，他首先掏出一張A4指表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環。「像這個假日我也去到桃園搭乘「藍皮解憂號」，我們全力的推動。總統的原意希望你要出國的國人多多到日本，在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光」。 卓榮泰說，「交通部已經研擬了....我看看，平日的住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園的留宿優惠還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有台灣PASS平日國旅的優惠，這個在明年的三月都會開始執行，所以我們在推升內需當中是以

新頭殼 ・ 1 小時前