鼓勵珠峰登山者帶垃圾下山計畫失敗 尼泊爾將取消

全球最高的珠穆朗瑪峰山上，累積了大量垃圾。

一項鼓勵登山客把垃圾從珠穆朗瑪峰帶下山的計畫將被取消，尼泊爾當局指出，這項計畫已經失敗。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，先前尼泊爾當局規定，攀登珠峰者，需要繳納4000美元、大約12.5萬台幣的押金，只有當他們帶下至少8公斤的垃圾時，才能拿回押金。

世界最高峰珠穆朗瑪峰的垃圾問題難解，估計珠峰上堆積了大約50噸垃圾。經過11年，垃圾還是堆積如山，如今這項鼓勵登山客帶垃圾下山的計畫將被擱置，因為成果實在太糟。

尼泊爾旅遊部門主管指出，垃圾問題不但沒有消失，而押金制度本身也變成一種行政負擔。BBC報導引述官員說法，多年來，大部分押金都退還了，這代表大多數登山客都帶走了他們的垃圾，但登山客帶回來的垃圾，通常來自海拔較低的營地，而不是垃圾問題最嚴重的較高海拔營地，缺乏監管一直是主要挑戰。官員指出，從高海拔營地回來的人，往往只帶回氧氣瓶，而帳篷、罐頭、包裝食品和飲料等其他物品，大多被遺棄在那裡，垃圾到處堆積。雪巴指出，登山客平均在珠峰上產生多達12公斤的垃圾，他們在山上進行6星期的高度適應和攀登活動。