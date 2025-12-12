鼓勵生育？陸明年起對保險套課稅 專家憂性病與意外懷孕增加
大陸將從明年1月1日起，對避孕藥品與避孕用品課徵增值稅，終結長達三十多年的免稅優惠。根據大陸最新的增值稅法，保險套等產品將被課徵13%的標準稅率，此舉與北京當局鼓勵生育的政策方向一致。
據《美聯社》12日報導，儘管官方媒體並未大幅報導此項變革，但該話題已在大陸社群媒體上引發熱烈討論。許多網友嘲諷表示，就算保險套被課稅，養育孩子的成本仍遠高於避孕支出。不過，專家對此政策提出嚴正警告，擔憂避孕用品價格上漲可能導致意外懷孕與性傳染病增加。
大陸過去實施「一胎化政策」，從1980年左右執行至2015年，期間以高額罰款、強制墮胎等手段嚴格管控，部分超生子女甚至因無法取得身分證號而成為「黑戶」。2015年政府將生育限制放寬至二孩，2021年再開放至三孩。隨著人口開始下降，2023年印度已超越大陸成為全球人口最多國家。
根據大陸國家統計局數據，2024年新生兒數量為950萬人，較2019年的1470萬人減少約三分之一，儘管龍年傳統上被視為生育吉年使出生率高於往年，但新生兒數量仍下降。
維吉尼亞大學人口研究小組主任蔡謙（Qian Cai，音譯）指出，課稅對提升生育率的效果極為有限，對於不想生育的夫妻而言，13%的避孕用品稅不太可能改變他們的生育決策，特別是與養育孩子的高昂成本相比。
威斯康辛大學麥迪遜分校資深科學家易富賢（Yi Fuxian，音譯）則認為課稅「符合邏輯」，他表示過去政府控制人口，現在鼓勵生育，讓這些產品回歸一般商品是正常做法。
根據比爾及梅琳達·蓋茲基金會2022年發布的研究，大陸僅9%的夫妻使用保險套避孕，44.2%使用子宮內避孕器，30.5%採女性結紮，4.7%為男性結紮，其餘則使用避孕藥或其他方式。避孕責任主要由女性承擔。
蔡謙警告，較高的價格可能降低經濟弱勢族群取得避孕用品的機會，進而導致意外懷孕與性傳染病增加，最終可能造成更多墮胎與更高的醫療成本。根據大陸國家衛生健康委員會數據，2014年至2021年間，大陸每年墮胎數量達900萬至1000萬例，專家認為實際數字可能更高。大陸自2022年起停止公布墮胎數據。
性傳染病案例也持續上升，根據國家疾病預防控制局數據，2024年淋病患者超過10萬人，梅毒患者達67萬人。愛滋病與愛滋病毒感染者人數同樣增加，特別是在老年族群中，2024年感染人數約達140萬人。
