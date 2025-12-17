鼓勵男性育兒 育嬰留停津貼擬增為7個月

（中央社記者吳欣紜台北17日電）勞動部啟動就業保險法修法，除刪除投保年齡上限，也將增加育嬰留職停薪津貼，只要雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼，將各增加1個月津貼，盼促進男性參與育兒。

根據現行規定，育有3歲以下子女的受僱者，可以請最多2年的育嬰留職停薪，其中半年可請領投保薪資8成的育嬰留停津貼。勞動部今天預告就業保險法修法草案，將有條件得延長育嬰留職停薪津貼。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，為促進家庭內性別分工的平等，這次增訂規定，撫育同一名子女的雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼時，在後續育嬰留職停薪期間，可依規定各再請領第7個月的育嬰留職停薪津貼，盼能鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

陳美女指出，雙親其中一人為公保、軍保且領滿6個月者也可適用；另考量雙親其中一人已經死亡者，保障單獨扶養子女者的照顧需求，因此也符合要件、給予同等經濟支持。

根據勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助共9萬3000多人，其中男性請領比率由110年19.99%，提升至去年為27.01%，成長3成5；6成津貼及2成薪資補助，共核付新台幣143億8718萬餘元。

陳美女說，以113年人數預估，受惠人數約2.2萬人，1年約新增6.6億元津貼支出。

另外，陳美女表示，這次修法也將新增名譽行政罰規定，若違反就業保險法經處以罰鍰者，將公布投保單位名稱、負責人姓名、違反事實及處分金額等資訊。

據統計，113年違反就業保險法的樣態，主要為應加保未加保有2800多件，未核實申報則有2件。（編輯：吳素柔）1141217