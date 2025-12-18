鼓勵育兒 「育嬰留停津貼」有條件增至7個月

勞動部啟動《就業保險法》修法，除了刪除投保年齡上限，也將增加「育嬰留職停薪」津貼，從雙親各自領6個月，再增加1個月。不過，有民團指出，實際受惠的家庭恐怕少之又少。

保障高齡就業 就保法修正草案逾65歲可加保

依勞動部現行規定，撫育同一名子女的雙親，依法提供各自最長6個月的育嬰留停津貼，未來將增訂只要是同一名子女的雙親，雙親各自領滿6個月育嬰留停津貼後，後續的育嬰留停期間，可以再多領1個月的津貼，希望能促進家庭內性別分工平等，鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

育嬰留職停薪津貼6+1個月。圖／台視新聞製圖

對此，民眾樂觀看待，認為生孩子本來就需要照顧，不過，中央院社會學研究所研究員楊文山點出，中小型企業可能沒有這種資源來做這樣的安排。

有民團也認為，實際受惠的家庭恐怕少之又少，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，真的請育嬰假的比例，並沒有做任何統計，有學者研究推估，實際上請育嬰假的家長其實非常非常的少，女性大概不到五成，男性又更低，可能不到一兩成。

修法縮短請領失業給付等待期 14天改為7天

勞動部另外也研擬，將現行失業給付等待期，由14天縮短為7天，以及擴大加保年齡，刪除65歲投保年齡上限的規定，新制上路後成效如何？還有待觀察。

勞動部研擬就業保險法修法草案。圖／台視新聞製圖

台北／李承庭、黃聖權 責任編輯／陳盈真

