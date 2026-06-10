鼓勵規律運動與健康減重 台中星燃計畫推早鳥加碼

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為推動市民養成規律運動與健康生活習慣，台中市政府衛生局近日推動《2026台中星燃計畫：燃脂升級行動》，號召身體質量指數（BMI）超過27的市民參與為期三個月的減重挑戰，該計畫不僅規劃總獎額達150萬元的獎勵機制，衛生局近期更進一步推出早鳥加碼方案，符合資格的參賽者最高可獲得6次免費使用國民運動中心設施的機會，藉此提高市民的參與動機與運動頻率。

台中市衛生局長曾梓展表示，市府持續推動健康促進及規律運動政策，希望透過獎勵機制鼓勵市民養成健康生活型態，曾梓展指出，參賽者於活動期間若成功減重達5%以上，即可參加總獎額40萬元的抽獎活動；若減重幅度達10%以上，個人組最高可獲得3萬元獎金，職場組最高則可獲得6萬元獎勵，期盼透過實質誘因吸引更多市民踴躍挑戰。

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衛生局說明，凡符合資格的市民在完成報名後，或於今年6月16日至9月15日的活動期間內完成指定任務，即可透過計畫官方通訊軟體帳號，領取限量的國民運動中心免費入場運動券，該券可用於台中市各國民運動中心的健身房或游泳池等設施，預計提供共3次的免費入場機會。

由於初期報名情況踴躍，衛生局特別針對前期參與者推出早鳥加碼方案，曾梓展表示，凡已完成線上報名並至合作量測地點完成前測的參賽者，自6月11日至6月15日止，連續5天的每日中午12時，系統將限時開放領取每日430份的免費運動券，獲取的市民可享有共6次的免費使用資格，呼籲報名者把握時效。

衛生局提醒，本次活動的前測作業將於6月15日截止，參賽者必須在期限內完成報名表單填寫以及體位量測，才能正式取得參賽資格。相關合作量測地點與詳細活動資訊，市民可至衛生局官方網站或「台中市衛生局－健康小衛星」臉書粉絲專頁進行查詢，並建議前往量測前先確認各據點的開放時間，以利行程規劃。