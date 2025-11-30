鼓勵警察子弟努力向學 北市警頒發獎學金402人獲獎

台北市警察局長李西河(左3)出席典禮。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局為了鼓勵同仁的子女努力向學，在昨天舉辦「財團法人台北市政府警察局員工子女獎學基金會」第64屆獎學金頒獎典禮，本次共有402人得獎。由於台北市警察局長李西河即將在明年1月退休，這場頒獎典禮也是他最後一次以局長身分主持，他在典禮上頒發獎學金與獎狀給得獎學生，場面溫馨。

台北市警局表示，「財團法人台北市政府警察局員工子女獎學基金會」於82年成立，至今已滿32年；基金會每學期都頒發獎學金及獎狀，激勵無數警察子女奮發向上，至今累計得獎學生已超過12800人次。本次共有402名學生獲獎，其中77名學生出席頒獎典禮。

李西河在典禮中特別感謝松山慈惠堂、福利文創工作室、矽格公司、豐台特用半導體公司、景美集應廟、銀鐸實業公司及廣運機械工程公司等單位熱心公益捐助，也特別感謝儀達公司董事長陳達志多年慷慨捐贈獎學金，造福莘莘學子，貢獻卓著。

北市警說，此次頒獎典禮不僅表揚優秀學子，也展現警察家庭與社會各界攜手推動教育的溫暖力量，鼓勵孩子們持續努力、勇敢追夢。

