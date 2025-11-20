鼓勵赴日旅遊、多採購水產聲援日本？行政院：會再討論

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝（圖／行政院提供）

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」說引發中國不滿，近日更宣佈暫停進口日本水產品。對此，行政院發言人李慧芝今（20）日表示，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，請中國應善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道上，對區域和平穩定發展繁榮才能有幫助。具體支持、聲援行動，例如多採購日本水產、鼓勵國人赴日旅遊？李慧芝則說，這部分會再討論。

行政院今日召開院會，發言人李慧芝主持院會後記者會，媒體關注高市早苗「台灣有事」說引發中國反彈，繼發布旅遊警示後，近日也暫停進口日本水產品。

李慧芝表示，我國反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，日前總統賴清德也呼籲，國際社會應該持續關注，也呼籲中國應該克制、要展現大國風範。請中國應善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道上，對區域和平穩定發展繁榮才能有幫助。

李慧芝強調，我方會持續跟日本等理念相近的友盟國家合作，共同維護區域地區和平穩定。

媒體追問是否有進一步的具體支持、聲援行動，例如多採購日本水產、鼓勵國人赴日旅遊？李慧芝則說，這部分會再討論，但我方會持續跟友盟國家合作，維護區域和平，這是必須說明的；稍早外交部長林佳龍在立法院也說，在關鍵時刻要挺友盟國家，這是必須的。

不過，總統賴清德今日中午在社群平台貼出午餐照，同時發文表示，今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，相挺日本意味不言而喻。

