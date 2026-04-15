鼓勵跨世代多元創作 新北市美展、文學獎同步徵件

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【記者葉柏成／新北報導】2026年第38屆新北市美展及第16屆新北市文學獎徵件開跑，兩大指標性藝文競賽同步啟動，總獎金超過281萬元，廣邀全國及在臺創作者踴躍投稿，展現多元創作能量與文化活力。

文化局長張䕒育表示，兩大徵件平台長期致力於打造友善且多元的創作環境，讓不同世代與背景的創作者皆能展現自我。未來將持續以藝術與文學為核心，累積城市文化底蘊，形塑豐富多樣的藝文風景。相關徵件簡章及報名資訊，請至文化局官網查詢。

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她指出，新北市美展即日起徵件至5月15日止，分為「一般組」與「青春組」兩大類別，涵蓋水彩、油畫、版畫、攝影及科技藝術等多元媒材，其中青春組限定水彩與版畫，鼓勵年輕世代投入藝術創作。競賽總獎金高達150萬元，最高獎金15萬元，並採線上與紙本雙軌報名機制，得獎作品預計於10月至11月公開展出。

《圖說》新北市文學獎歷年皆出版得獎作品，今年也將辦理新北文學推廣活動，邀請民眾自生活展開對話，以筆複寫日常動人故事。〈文化局提供〉

文學獎方面，今年以「複寫日常」為主題，徵集散文、新詩、短篇小說、繪本故事及新住民圖文創作五大文類，徵件至7月15日止，總獎金達131萬元。主題強調從日常生活出發，透過文字轉化個人感受與想像，呈現真實與奇幻交織的創作視角。

今年亦調整分組機制，「青春組」鼓勵12歲至18歲青少年參與，而「新住民圖文創作組」則以「請在本站下車」為題，邀請新住民及相關族群以圖文書寫流動記憶與生命故事，詳情可參閱https://www.culture.ntpc.gov.tw/文化局官網。

《圖說》去年第15屆新北市文學獎得獎作品展示現場一隅。〈文化局提供〉

此外，文化局同步規劃系列推廣活動，邀請作家分享創作經驗與觀點，包括5月10日由作家沐羽主講移民書寫，5月31日由海狗房東帶領繪本故事工作坊，以及6月14日由吳曉樂解析小說創作思維，深化民眾對文學創作的理解與參與。