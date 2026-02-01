鼓勵逛台北國際書展 文化部推「平日門票全額抵用金」

2026台北國際書展將於二月三日至八日一連六天在世貿一館登場，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。文化部為刺激購書消費，加碼推出門票全額抵用金、文化幣好禮三重送，邀請全民一同逛書展，看好書，營造書香社會。

文化部表示，為鼓勵大家把握機會在平日多逛書展，文化部於今年台北國際書展期間，推出「平日門票全額抵用金」，二月三日至六日（星期二至五）於書展現場消費，不限金額、品項可一次性全額抵用，使用張數不限，惟不得找零、轉售，遺失不補發；隔天使用、複印、翻拍或毀損者無效，亦不得兌換現金；使用全額抵用金門票券時，仍可取得全額發票。

廣告 廣告

同時，今年文化幣除十三至廿二歲全面發放一千二百點外，文化部在書展期間更推出三大優惠，鼓勵青少年把握機會使用文化幣購書。首先，十八至廿二歲文化幣帳戶餘額超過一百點者，可憑文化幣免費入場（未滿十八歲持身分證或其他可證明文件免費入場）；第二大優惠則是所有領有文化幣的青少年於書展現場以文化幣消費，「使用2點送1點」，一千二百點最高可加碼至一千八百點。

今年書展期間文化部持續推出「寒假趣書展」活動，邀請全國各級機關學校、課後輔導中心、自學團體組隊參觀書展，並補助符合教育部偏遠、極偏、特偏學校定義學生參觀書展所需的費用。考量去年樺加沙颱風對花蓮縣光復鄉造成嚴重災情，文化部特別邀請光復鄉太巴塱國小、光復國中、富源國中、光復商工師生參觀台北國際書展，並致贈每所學校一套中小學生讀物選介「精選之星」適齡讀物，每位學生可獲得一張於中小學生讀物選介館使用的圖書兌換券外，也安排前往宜蘭傳藝中心參觀，認識傳統藝術、建築，體驗傳藝文昌祠的點心燈活動，期待為光復鄉學子開啟一段溫暖、明亮的閱讀旅程。更多資訊請見台北國際書展官網（https://www.tibe.org.tw/tw/）。