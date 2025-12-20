鼓勵鐵道團體旅遊！台鐵包車門檻明年2月大降

台鐵普悠瑪號列車。（蔡明亘攝）

台鐵公司開放民間團體、公司及一般民眾申請包車專列服務，但團體旅客頻反映，EMU3000型新自強號及普悠瑪號收費標準的定員人數過高，難以成團。台鐵公司宣布，為配合振興國旅，明年2月起降低基本定員數收費，超過定員人數以實際乘車人數計費，讓團體旅遊更易成行。

台鐵公司說明，團體旅客包租EMU3000型及普悠瑪自強號（含太魯閣號）專列，是依各車種定員數及行駛區間計收運費，依申請人提供行程規畫，台鐵視運能配合加開列車，一般民眾及公司、機關團體或旅行社都可申請。

不過，因EMU3000型自強號及普悠瑪自強號定員數偏高，團體旅客常反映訂房不易，如實際團體旅客數與列車數差距過大，造成沉重負擔，不易成團。現行規定普悠瑪及太魯閣號基本定員分別為372與376人，EMU3000型則是538人。

台鐵公司表示，為配合國旅振興，特別降低收費標準為EMU3000型自強號基本定員數為400人，超過400定員者以實際乘車人數計費（可申請400至538之間團體員額）；普悠瑪自強號基本定員數為280人計費，超過280定員者以實際乘車人數計費（可申請280至372之間團體員額）；太魯閣自強號基本定員數為280人計費，超過280定員者以實際乘車人數計費（可申請280至376之間團體員額）。

舉台北=花蓮往返行程為例，公司團體若以EMU3000型自強號基本定員數400定員申請時，較先前定員數538定員收費，可少支付138人的票價，台北=花蓮往返行程可節省16萬908元（自強全票583元＊276張=16萬908元)。

另普悠瑪自強號台北=花蓮行程，定員280人費用是16萬3240元，超出基本定員數時，以實際乘車人數計費。

台鐵公司提到，為鼓勵國人組團出遊，藉由「降低基本定員數收費」，讓團體旅遊更容易成行，並可提升國內觀光旅遊。新制將於115年2月1日起開放申請乘車日於115年5月1日之後上述車種專列，歡迎團體旅客多加利用。

