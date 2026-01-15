鼓勵開診! 衛福部投入16億 除夕到初三門診加成100%

生活中心／綜合報導

今年過年長達9天假期，由於門診減少，導致急診大塞車，衛福部今天公布春節整備專案，投入16億元，提供醫院診療費、護理費的加成獎勵，除夕到初三，薪水直接多一倍，鼓勵門診開診，減輕急診壓力，急診也同樣加成百分百，確保醫療量能。

每年春節急診大塞車，病床大排長龍，就醫人數多出1.5到1.7倍，就怕惡夢重演，衛福部投入16億，提供診療費、護理費、藥事服務費的加成獎勵，鼓勵門診開診，舒緩急診壓力。健保署長陳亮妤：「包含急診是加成100%，是希望獎勵第一線醫事人員，當然也希望保障急重症的量能，這次整筆經費總共額外挹注16億，我這邊提到額外，原因是經費並不是來自西醫基層的總額，我們也特別希望獎勵金有八成能夠到醫事人員身上。」

衛福部今（１５）公布春節整備專案（圖／民視新聞）

從除夕到初三，門診獎勵加成百分之百，初四、初五也有50%，急診春節期間也加成百分百，規定八成獎勵金要給第一線醫事人員，尤其流感將在春節前後，達到高峰，衛福部也鼓勵醫院，初一到初三，開設傳染病特別門診。

慢性病患可提前兩週回診領藥 衛福部春節整備防急診被塞爆

衛福部也鼓勵醫院，初一到初三開設傳染病特別門診（圖／民視新聞）

疾管署長羅一鈞：「那這個獎勵呢，如果開設的話一個診次會獎勵一萬元，如果看診的醫師是三個專科，特別是兒科、感染科或胸腔內科的話，那這個獎勵會再加碼到每診次1.5萬元。」針對慢性病患者，也首度提前14天，1/31起就能回診、領藥，衛福部祭出四大策略，監控急診指標，就是要避免急診被塞爆。

