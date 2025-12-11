鼓勵青年參與 台南推出最接地氣提案培訓

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市舉辦「台南青委專業提案能力培訓工作坊」，以「提案力、體驗力、影響力」為核心，協助青年提升公共參與與政策建言能力。活動不限青委，只要對公共事務有興趣的青年都能參加，透過財政課程、提案經驗分享及鹽分地帶走讀，引導青年從認識制度到理解地方，再到形成具體提案。

課程由成功大學社科院院長蔡群立授課，從《財政收支劃分法》修法背景切入，說明中央地方財務分工、統籌分配稅改革挑戰，讓學員掌握政策與治理邏輯。第2、3屆青年委員、現為台南市兒少代表協會秘書長的涂菀茜分享提案實務，從問題辨識、資料蒐集到撰寫架構，鼓勵青年能「看見問題、行動回應」，讓提案真正落實市政。

走讀活動則前往七股後港鹽分地帶創生發展中心(鹹鹹夢享村)，了解廢校再利用的地方案例。後港國中停招後，部分空間轉作技職教育，部分由民間組織認養，逐步發展為結合產業與文化的創生基地。走讀由陳興邦老師帶領踏查鹽田文化與地方變遷，再由大台南好生活協會徐麗敏分享返鄉經營的經驗與堅持，提醒青年在地方創生路上要記得初衷。

蔡姓學員表示，課程循序有層次，兼具理論與實務，講師以自身經驗切入，使公共參與不再遙遠，增加投入地方事務的信心。大家也以「從廢校到創生基地」為主題，針對閒置校地活化、文化保存、社區再生等面向進行分組討論，逐步形成具操作性的提案雛形。

研考會主委王效文指出，廢校與閒置空間活化是全國共同課題，青年透過實地走讀與提案演練，可將觀察化為行動力。市府未來將持續強化青年公共參與平台，與青年共同推動更具創新與韌性的城市發展。

