鼓勵青年投入地方創生 教育部「青聚點」明年分流獎勵

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動地方創生教育，以「青聚點政策」鼓勵在地團隊成為青年的地方引路人，教育部青年署說明，明(2026)年度青聚點計畫首度推出「分流獎勵」制度，依團隊發展階段分為「一般型」與「共創型」兩類，獎勵金「一般型」最高130萬元，「共創型」最高150萬元，偏遠地區另有交通與住宿加碼補助，招募青年蹲點實作，提供每名至少2萬元實作金，讓不同規模與經驗的地方團隊，都能找到最適合陪伴青年的路徑。

教育部青年署科長黃雅玉表示，青聚點是推動地方創生教育的重要推手及夥伴，鼓勵在地扎根已久之團隊一起成為青年的地方引路人，另也期待透過分級獎勵設計，讓地方團隊發揮不同專長與角色，並能在不同階段獲得相應支持，持續累積地方知識與陪伴經驗，培力更多青年從理解到實踐，一起為地方注入創新行動力。

廣告 廣告

黃雅玉說明，「2026年青聚點地方創生人才培育獎勵計畫」即日起開放申請至今年12月22日，徵求具5年以上地方資歷的提案代表，以民間公司、組織或法人型態提出計畫，將自身經驗及場域能量設計在地課程及提供蹲點實作機會等，帶領青年認識地方、投入在地行動。

黃雅玉表示，新設置的「共創型」青聚點，由曾獲選青聚點3年度以上的團隊申請，並新增「共創機制」及「Dreamer輔導」等項目，邀請成熟團隊發揮引領作用，串聯區域資源共同設計跨域課程，提供有助於青年共學、連結地方需求之多元路徑，並輔導Dream Idea歷年獲獎且有意願實踐提案者，提供專業建議與資源，落實地方創生行動。

計畫核心持續聚焦兩大必要項目「在地課程」與「蹲點實作」，青聚點須開設至少30或42小時的在地課程，帶領15至35歲青年從理解地方文化、產業與議題開始，培養觀察與行動能力；並招募青年蹲點實作2至5名，提供至少2萬元實作金，協助青年從共學走向行動、提出Dream Idea提案，地方團隊還可依據專長選辦「青年小聚」或「共享空間」等選擇性項目，促進青年交流與資源共享。

【看原文連結】

更多自由時報報導

青年百億海外圓夢基金計畫 明年新設「圓夢助力方案」

台灣啟動「EMI免試托福計畫」 非英語母語國家全球首例

LTN投票箱》領錢囉！普發1萬元你打算怎麼用？

第一次看到！台南凶宅4個月內598萬漲到628萬 原因掀議

