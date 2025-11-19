鼓勵青年返鄉創業 陳以信提簡易型貸款制

前立委將推動「台南青年返鄉創業簡易型貸款」，讓免辦商業登記的小規模創業者也能申請貸款。（陳以信提供）

記者林雪娟∕台南報導

爭取藍營台南市長提名的前立委陳以信十九日公布青創政見，將推動「台南青年返鄉創業簡易型貸款」，讓免辦商業登記的小規模創業者也能申請貸款，最高可貸一五０萬元，並由市府補貼前五年全額利息。

經發局的「青年創業貸款」，申請資格僅限於「設立未滿五年且登記於本市之公司、商業或有限合夥」，並未涵蓋「依《商業登記法》第五條規定得免辦登記」小規模創業。陳以信說，這意味相當多返鄉或在地創業年輕人，雖最需要資金協助，卻完全無法申請青創貸款，導致政策美意大打折扣。

廣告 廣告

陳以信指出，青創多半是小規模創業，型態包括小農加工、咖啡車與餐車、小吃攤位、攝影接案、手作與文創市集、個人工作室、網路直播電商等，正是台南最具活力、也最能帶動社區經濟重要力量，無法獲得貸款支持，「顯然是制度上盲點」。

陳以信則提出「簡易型貸款」制度，讓願意創業的台南青年，無論規模大小、是否需辦登記，都能平等取得第一桶金，可增加在地創業機會，帶動地方就業與產業活絡，目前全台僅台北市青年局開辦類似貸款，最高額度一二０萬元；若台南推動最高一五０萬元且利息補貼五年，將成全台對青年創業最友善城市。