鼓勵預立醫療決定 「牛爺爺的心願」全國巡演從宜蘭出發

預立醫療決定簽署人數七年翻倍成長，「牛爺爺的心願」全國巡演從宜蘭出發，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。（圖：宜蘭縣衛生局提供）

臺灣一O八年實施《病人自主權利法》，是亞洲第一部保障病人權利的法律，鼓勵民眾透過預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP），與醫護人員、家人共同討論後，為自己簽署預立醫療決定（Advance Decision, AD）。病人自主權利法實施七週年，衛生福利部、器捐病主中心、宜蘭縣政府、國立陽明交通大學附設醫院及羅東博愛醫院聯手於今（十）日下午宜蘭揭幕「牛爺爺的心願」兒童劇，並啟動全國巡演，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，醫事司長劉越萍蒞臨勉勵、器捐病主中心董事長李明哲、宜蘭縣衛生局長徐迺維、秘書岳瑞雪共同出席。全國巡演首站以宜蘭「牛舌餅」遇見「牛爺爺的心願」迸出精彩火花！滋味豐富上演舌尖上的心願，溫馨童趣帶領認識預立醫療。宜蘭地區預立醫療決定人數翻倍成長，九歌兒童劇團解開禁忌迷紗，親子交流一起探索預立醫療與生命自主。

統計至一一四年十二月止，宜蘭地區已有廿七家醫療機構提供預立醫療照護諮商服務，包含六家醫院、十一家診所及十家衛生所，在過去七年期間，完成諮商並簽署預立醫療決定人數從每年度三五三人成長至每年度七四二人，人數翻倍成長。

據統計，宜蘭縣六十五歲以上人口達九點三萬人，佔全縣人口百分之二十點七，已成為超高齡人口地區。近年來宜蘭縣政府持續為縣民提供全人之健康照護，以達成全民均健的目的，也透過多元化的課程及活動，持續提供民眾預立意願的觀念；除了預立醫療決定以外，也搭配國家政策，共同推動預立器官捐贈及安寧緩和療護意願，預立器官捐贈意願人數成長百分之廿二點四三、預立安寧緩和療護意願人數增加百分之十九點六。在多元的推廣策略下，民眾對於生命末期意願有高度的認知，也願意和家人在溝通後做出選擇。

「牛爺爺的心願」兒童劇係改編自財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心《樹懶爺爺的心願》繪本，劇中除了描述尊重病人意願外，也希望民眾在健康時，與家人溝通相關疾病發生的最適醫療處置，降低未來家人面臨醫療決定時的忐忑不安，讓所有的決定能夠依照病人的意願完成，才是對他最好的安排。

「牛爺爺的心願」即將在全國各縣市辦理巡演，首站從宜蘭出發，結合宜蘭縣知名伴手禮「牛舌餅」，呼應民眾應舌尖有話不遲疑，溝通關懷不沈默，一起透過思考、討論，認識生命旅程的抉擇及預立醫療意願的重要性。期盼透過牛舌餅的口耳相傳與迴響，促進國人關注生命教育與醫療自主的價值。