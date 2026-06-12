鼓勵養寵物，還能奢望提升生育率？

[FTNN新聞網]文／ 鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）

新北市長候選人蘇巧慧跟李四川都開起寵物支票，討好貓貓狗狗的主人。（圖／李四川資料照、翻攝蘇巧慧臉書）

選舉到了就支票滿天飛，選民如何挑選候選人？第一考量因素就是候選人刻板形象的直接投射，好就是好，壞就是壞；再來就是選黨，喜歡A黨就選張三，喜歡B黨就選李四，至於政見通常是聊備一格，但即使聊備一格也不要胡亂開支票。

早期首長選舉喜歡開「蚊子館」的支票，承諾蓋文化中心、各式場館，甚至還蓋機場、漁港，恆春機場就是典型的選舉「蚊子館」，2004年啟用，班次極少，2014年以後已無定期航班起降，果然在養蚊子；近年由於寵物當家，縣市長候選人紛紛關心起寵物，新北市犬貓等寵物數逾36萬隻，居全國之冠，於是藍綠市長候選人都開起寵物支票，討好貓貓狗狗的主人。

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民進黨蘇巧慧首先示惠，包含擴大貓狗施打疫苗與健檢補助範圍，還要提升貓狗夜間醫療照護量能，滿足主人對寵物在非上班時間的醫療需求，甚至希望將「寵物長照服務」進一步推廣與深化，使有長期照護需求的寵物（高齡或慢性病貓狗）能獲得更全面的支持；簡直把貓狗當爹娘伺候。

國民黨的川伯也不多讓，提出六大動保政策，涵蓋醫療照護、認養支持到生命終點規畫，要建立更完整動物照顧體系；川伯很佛心主張，寵物是家庭成員，離世後應有尊嚴地告別，因此結合規畫中的三峽生命紀念園區的寵物設施，提供灑葬、樹葬、追思空間，讓飼主安心，貓狗一路好走。

飼養貓狗的確是生命教育的一環，善待動物也是文明社會的象徵，但為了選票，連貓狗也要健檢、長照、安心的走，是不是玩過頭了？為什麼不養寵物的納稅人也要交稅，陪著玩這種華麗不實的演出？而且兩位候選人似乎忽略一個更關鍵的問題：養寵物與養孩子是2選1的選擇題，選擇A就不能選擇B，反之亦然。

養寵物或養孩子是彼此有替代性的2個不同選項，而且對大部分的民眾而言是單選題不是複選題，民眾如何選擇？且來看議題分析…

相同點：寵物與孩子都具療癒效果，會安慰主人或父母疲累的身心，外面受到的挫折，回到家玩玩貓狗，的確可以得到紓解；同樣的，當父母的回到家，看到熟睡的貝比，再累都會覺得值得，當然這是小孩上學前的狀況，碰到青春期的叛逆，又不是這麼一回事。

養寵物或養孩子還有一個共同點，就是「花錢」，但養孩子花得更多；養寵物有購買犬貓及飼養設備的前置費用，以及後續飼料、醫療、剪毛剪指甲、住狗旅館的費用，在在都是錢；但養孩子費用更驚人，而且越長大錢花越多，托育保母、搶名校、補習、學才藝、參加夏令營，以及平常的生活費、零用錢，都是白花花的銀子，孩子若成材花得更多，出國讀書都要賠掉養老金、啃掉老骨頭。

相異點：孩子會長大，長大有個性有脾氣，就不可愛了；寵物不會成長，即使變老還是永遠賣萌，在飼主眼中不管多老都是可愛的仔仔；尤其當人變老變窮之後，孩子會離你而去，但寵物卻仍然守在身邊，所以相形之下，寵物是可愛多了。

其次寵物不會闖禍，頂多是貓磨爪抓壞家具，狗狗咬丟襪子，但孩子可會闖禍，霸凌同學、家長道歉，算是小事，長大是成龍成鳳，還是變熊變虎，誰也不知道，酒駕、毒駕、詐騙、販毒、玩槍、殺人，父母都要擔心受怕，也要出面賠罪，甚至雇律師跑法院；所以啦，養寵物沒有責任問題，養孩子卻要一輩子「連帶保證」。

此外，養貓狗，只管吃喝拉撒，偶而帶去看病；但養小孩還有教養與教育問題，中小學期間，還得每天上學、補習接送，日復一日的體力活。

至於效益，養寵物效益是零，不會噓寒問暖、賺錢孝敬，因此不能期望「養狗（貓）防老」；養孩子呢？效益充滿可能性，可能和寵物一樣歸零，但也可能正值，如養出個黃仁勳讓效益極大化，不過也可能是負值，闖禍喊媽媽救我，變成啃老族、階下囚，讓父母牽腸掛肚；因此看倌需謹記「養老防兒」，養老金不要被騙光。

看完養寵物或養孩子的議題分析，會做何選擇？若撇開血脈傳承與社會責任的考量，似乎有療癒，不必負責，花較少錢的「養寵物」更具吸引力，若是如此，少子化的問題難解。

台北市市政總質詢結束，議長戴錫欽結語說，人口與人力的問題是台北市目前市政推動的最大隱憂；人口與人力的問題，根源就是少子化，而養寵物或養孩子是2個互斥的選項，面對是少子化挑戰，選市長的人誇飾了「養寵物」的好處，就是抑壓「養孩子」的選擇，這樣好嗎？

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