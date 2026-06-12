鼓勵養寵物，還能奢望提升生育率？
[FTNN新聞網]文／ 鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）
選舉到了就支票滿天飛，選民如何挑選候選人？第一考量因素就是候選人刻板形象的直接投射，好就是好，壞就是壞；再來就是選黨，喜歡A黨就選張三，喜歡B黨就選李四，至於政見通常是聊備一格，但即使聊備一格也不要胡亂開支票。
早期首長選舉喜歡開「蚊子館」的支票，承諾蓋文化中心、各式場館，甚至還蓋機場、漁港，恆春機場就是典型的選舉「蚊子館」，2004年啟用，班次極少，2014年以後已無定期航班起降，果然在養蚊子；近年由於寵物當家，縣市長候選人紛紛關心起寵物，新北市犬貓等寵物數逾36萬隻，居全國之冠，於是藍綠市長候選人都開起寵物支票，討好貓貓狗狗的主人。
民進黨蘇巧慧首先示惠，包含擴大貓狗施打疫苗與健檢補助範圍，還要提升貓狗夜間醫療照護量能，滿足主人對寵物在非上班時間的醫療需求，甚至希望將「寵物長照服務」進一步推廣與深化，使有長期照護需求的寵物（高齡或慢性病貓狗）能獲得更全面的支持；簡直把貓狗當爹娘伺候。
國民黨的川伯也不多讓，提出六大動保政策，涵蓋醫療照護、認養支持到生命終點規畫，要建立更完整動物照顧體系；川伯很佛心主張，寵物是家庭成員，離世後應有尊嚴地告別，因此結合規畫中的三峽生命紀念園區的寵物設施，提供灑葬、樹葬、追思空間，讓飼主安心，貓狗一路好走。
飼養貓狗的確是生命教育的一環，善待動物也是文明社會的象徵，但為了選票，連貓狗也要健檢、長照、安心的走，是不是玩過頭了？為什麼不養寵物的納稅人也要交稅，陪著玩這種華麗不實的演出？而且兩位候選人似乎忽略一個更關鍵的問題：養寵物與養孩子是2選1的選擇題，選擇A就不能選擇B，反之亦然。
養寵物或養孩子是彼此有替代性的2個不同選項，而且對大部分的民眾而言是單選題不是複選題，民眾如何選擇？且來看議題分析…
相同點：寵物與孩子都具療癒效果，會安慰主人或父母疲累的身心，外面受到的挫折，回到家玩玩貓狗，的確可以得到紓解；同樣的，當父母的回到家，看到熟睡的貝比，再累都會覺得值得，當然這是小孩上學前的狀況，碰到青春期的叛逆，又不是這麼一回事。
養寵物或養孩子還有一個共同點，就是「花錢」，但養孩子花得更多；養寵物有購買犬貓及飼養設備的前置費用，以及後續飼料、醫療、剪毛剪指甲、住狗旅館的費用，在在都是錢；但養孩子費用更驚人，而且越長大錢花越多，托育保母、搶名校、補習、學才藝、參加夏令營，以及平常的生活費、零用錢，都是白花花的銀子，孩子若成材花得更多，出國讀書都要賠掉養老金、啃掉老骨頭。
相異點：孩子會長大，長大有個性有脾氣，就不可愛了；寵物不會成長，即使變老還是永遠賣萌，在飼主眼中不管多老都是可愛的仔仔；尤其當人變老變窮之後，孩子會離你而去，但寵物卻仍然守在身邊，所以相形之下，寵物是可愛多了。
其次寵物不會闖禍，頂多是貓磨爪抓壞家具，狗狗咬丟襪子，但孩子可會闖禍，霸凌同學、家長道歉，算是小事，長大是成龍成鳳，還是變熊變虎，誰也不知道，酒駕、毒駕、詐騙、販毒、玩槍、殺人，父母都要擔心受怕，也要出面賠罪，甚至雇律師跑法院；所以啦，養寵物沒有責任問題，養孩子卻要一輩子「連帶保證」。
此外，養貓狗，只管吃喝拉撒，偶而帶去看病；但養小孩還有教養與教育問題，中小學期間，還得每天上學、補習接送，日復一日的體力活。
至於效益，養寵物效益是零，不會噓寒問暖、賺錢孝敬，因此不能期望「養狗（貓）防老」；養孩子呢？效益充滿可能性，可能和寵物一樣歸零，但也可能正值，如養出個黃仁勳讓效益極大化，不過也可能是負值，闖禍喊媽媽救我，變成啃老族、階下囚，讓父母牽腸掛肚；因此看倌需謹記「養老防兒」，養老金不要被騙光。
看完養寵物或養孩子的議題分析，會做何選擇？若撇開血脈傳承與社會責任的考量，似乎有療癒，不必負責，花較少錢的「養寵物」更具吸引力，若是如此，少子化的問題難解。
台北市市政總質詢結束，議長戴錫欽結語說，人口與人力的問題是台北市目前市政推動的最大隱憂；人口與人力的問題，根源就是少子化，而養寵物或養孩子是2個互斥的選項，面對是少子化挑戰，選市長的人誇飾了「養寵物」的好處，就是抑壓「養孩子」的選擇，這樣好嗎？
更多FTNN新聞網報導
看似平衡，實則頗綠的監委名單
民眾黨挺議員參選人發20萬補助 只靠這樣真能突破席次瓶頸？
觀察／能否當上首位藍營高雄女市長 柯志恩現在還差這把關鍵之火
其他人也在看
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％
受到低氣壓、西南風、滯留鋒面等影響，國內規模最大的曾文水庫集水區4日起持續降雨，截至12日晚，有效蓄水量再度突破1億立方米；而供應民生用水的南化水庫也不斷「進補」中，蓄水率8天成長40％。南水分署統計，曾文水庫集水區4日一早到12日下午累積降雨量超過420毫米，入流不斷，水位持續攀升，蓄水率從原本的
SpaceX上市＋美伊協議快達成 美股歡喜收紅
[NOWNEWS今日新聞]馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC...
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
鋰電池大廠天宇爆內線交易 獲利6000萬… 前董座900萬交保
上櫃鋰電池大廠天宇工業二○二○年與美國公司簽署儲能產品銷售合約，創辦人、時任董座吳祖榆及總經理吳祖璋、副總經理吳祖銓三兄弟，涉在利多重訊公布前，事先透過法人帳戶、親友帳戶買進自家股票，不法獲利逾六千萬元，創下近年內線交易紀錄，調查局昨天搜索約談九人到案，北檢訊後依違反證交法，命吳祖榆九百萬交保，限制出境出海。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
SpaceX上市首日飆23%！美股全面收紅 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導Space X上市首日飆出23%好成績，加上美伊協議有所著落，美國股市週五（12日）上揚。道瓊工業指數上漲353點，漲幅0.7%，收在51,202點；標普500指數上漲37點，漲幅0.5%，收在7,431點；那史達克指數上漲79點，漲幅0.31%，收在25,888點。台積電ADR上漲2元、收在每股423美元，漲幅0.68%；輝達上漲0.32美元、收在205美元，漲幅0.16%。
美加墨世界盃》地主國加拿大首戰踢平波赫 收下隊史首個世界盃積分
2026世界盃B組賽事今（13）日在加拿大多倫多BMO球場登場，首次在主場迎來世界盃開幕戰的地主國加拿大隊，在43,002名球迷的注目下，與波士尼亞與赫塞哥維納激戰90分鐘後以1比1握手言和。波赫前鋒Jovo Lukic上半場率先頭槌破門，加拿大則靠替補上場的前鋒Cyle Larin下半場建功扳平比分，成功替地主隊搶下寶貴1分，也拿下隊史首個世界盃積分。
匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
花蓮營養午餐弊案延燒 副縣長百萬交保
花蓮地檢署辦縣府國中小營養午餐弊案，昨凌晨諭知副縣長顏新章一百萬元交保，限制住居及出境出海。檢方表示，若有相關證據，不排除下一波調查。顏交保後昨正常上班，綠營喊話顏主動辭職或至少停職接受調查；縣府籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。
鄭麗文訪美行，像一場高張力的政治帶貨直播
鄭麗文從去（2025）年 10 月接任國民黨主席至今，進入第八個月，始終給外界「得意忘形」的「戲感」。嚴肅的訪美之行，被她搞得像一場高張力的政治帶貨直播，結果卻換來美國政策圈的「
台股史上第二大漲點！國家隊砸4億買超「這檔電子股」
台股昨（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。電子大廠和碩（4938）日前公布5月營收595億元，年增和月增均實現雙位數成長，國家隊砸下4億3246萬6280元買超4510張，成為買超冠軍。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。