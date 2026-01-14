鼓勵高齡勞工續留職場 勞動部訂延後退休指引

為鼓勵高齡勞工續留職場，我國《勞動基準法》第五十四條已於一一三年七月三十一日修正，明定勞雇雙方得協商延後退休年齡。此外，勞動部昨（十四）日發布「勞雇雙方協商延後退休年齡及退休後再僱用參考指引」，針對協商延後退休年齡應注意事項，包括何時可以協商、協商前的準備、協商過程應注意的事項，以及雇主僱用高齡勞工可運用的資源提出說明指引，並且提供協商紀錄表給各界參考。

勞動部也邀請裕隆集團及其企業工會分享勞資雙方協商員工延後退休議題。裕隆集團主管表示，製造業面臨缺工且仰賴經驗傳承的實務現場，集團早已透過參考指引所提「勞雇雙方協商延後退休年齡」及「回聘退休員工」等多元模式，致力留用資深人才，光是最近三年，就有數十名員工退休後續任或回聘。

勞動部提醒，倘若採行「協商延後退休年齡」，由於勞動契約內容並未變更，勞雇雙方仍然繼續履行原有的「不定期勞動契約」。協商過程中，若是希望調整工作時間或工作日數，也應雙方合意以書面約定。若是退休後再僱用，也可以藉由協商，由雙方合意以定期契約約定日後的工作時間、工作日數等。

人才是企業永續發展的重要資產，勞動部針對雇主僱用高齡勞工，已提供「繼續僱用高齡者補助計畫」及「職務再設計」等資源，雇主除可運用政府提供資源外，也應本誠信原則適時協商，共同營造友善的高齡就業環境。