鼓勵「脫加公投」？美國務院官員與加拿大產油省分離份子3度會面

2026年1月22日，加拿大總理卡尼在魁北克進行內閣規劃論壇記者會。路透社



美國與加拿大關係緊繃之際，傳出美國國務院官員與加拿大亞伯達省（Alberta）的分離主義團體首腦3度會面。亞伯達省是石油產區，也是美國市場上最大的外國石油來源；即使美國未提供分離主義團體任何援助，單是與之見面，就有鼓勵效果。加國總理卡尼（Mark Carney）呼籲，希望美國尊重加拿大主權。

綜合《金融時報》與路透社報導，自去年4月以來，美國國務院官員在華府3度接見加拿大極右翼分離主義團體「亞伯達繁榮計畫」（Alberta Prosperity Project），該團體也正在尋求下月再與美國國務院、財政部官員會面，爭取美方提供5000億美元信貸額度，協助他們推動亞伯達省的「獨立公投」。

亞伯達省分離主義團體提出的言論，和過去英國脫歐支持者的論調差不多。「亞伯達繁榮計畫」指責加拿大聯邦政府浪費石油收入，將全球主義、中國影響力渲染到近乎陰謀論的程度，還聲稱基督徒被迫害。

「亞伯達繁榮計畫」的法律顧問拉斯（Jeff Rath）證實，他們曾與美國國務院官員會面，不過他拒絕透露是哪些官員，強調「都是層級非常高的人物」，而且會面後他們還去了橢圓形辦公室（即美國總統辦公室）。

拉斯指出，「美國非常熱衷於『一個自由獨立的亞伯達省』這個想法」，並自稱他與川普政府的關係，比加拿大總理卡尼和美方的關係好多了。卡尼1月中旬在瑞士達沃斯世界經濟論壇上暗指美國破壞世界秩序，中型國家必須聯手合作，才能免於美國霸權迫害。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週在右翼網紅波薩貝克（Jack Posobiec）的podcast節目中說，表示，亞伯達省「天生就是美國夥伴」（natural partner for the US），「亞伯達人很獨立，有傳聞說他們可能會舉辦全民公投，決定還要不要留在加拿大，聽說討論得很熱烈，大家都想要主權，他們想要美國擁有的一切」。

2014年7月21日，加拿大亞伯達省卡加利附近的一個油田。路透社

貝森特此番言論，讓亞伯達省的分離主義份子大為振奮。一名熟悉貝森特想法的消息人士說，貝森特其實對亞伯達省是否獨立沒有太多想法，但認為加拿大總理卡尼為了個人政治立場而損害了亞伯達省的利益，他認為亞伯達省可以繼續是加拿大的一省、同時加深與美國的往來。

加拿大總理卡尼正是出身自亞伯達省首府艾德蒙頓（Edmonton）。卡尼對此回應，希望美國政府尊重加拿大主權，「我與川普總統的對話始終明確強調這一點」，川普也不曾向他提到亞伯達省分離主義的議題。

亞伯達省民意支持獨立嗎？

亞伯達省人口約500萬，一直有小規模的獨立呼聲，但不如加拿大法語省份魁北克省的獨立運動有那麼多實際動作。魁北克省在 1980年、1995年兩度舉行過獨立公投，均未通過，而亞伯達省從未進行過獨立公投。據益普索23日公布民調，亞伯達省、魁北克省現在各有3成民眾支持本省脫離加拿大獨立。

「亞伯達繁榮計畫」正在推動獨立請願，需要17.7萬個連署，他們拒絕透露目前已有多少人簽名。反之，反對亞伯達省獨立的「亞伯達永屬加拿大」（Alberta Forever Canada）去年也發起反獨立請願，最後有將近44萬人連署簽名。

亞伯達省長史密斯（Danielle Smith）去年降低了公投門檻，但她反對亞伯達省獨立，認為絕大多數亞伯達省居民沒有興趣成為美國的一州，然而她也指出，民調顯示該省有3成民眾支持獨立，反映的是民眾對於加拿大聯邦政府過度干預該省政策感到不滿。

2026年1月28日，加拿大總理卡尼（右起）在國會山莊會見了卑詩省省長尹大衛、亞伯達省長史密斯。路透社

亞伯達省是內陸省份，省政府正在推動建造一條通往太平洋沿岸的輸油管，這就必須穿越隔壁的卑詩省，但遭到卑詩省省長尹大衛（David Eby）否決。兩省省長關係冷淡，但對亞伯達省是否獨立，尹大衛和史密斯站同一陣線，都持反對；尹大衛說，「跑到外國去尋求援助以分裂加拿大，用一個老派的形容，就是叛國」。

亞伯達省聯合工會主席麥高文（Gil McGowan），大家已經看見了外國干預的跡象，在社群平台上有大量廣告、機器人、和「讓美國再次偉大」（MAGA）的水軍留言，「這感覺就很不自然，看來是MAGA大軍正衝著我們來」。

加拿大卡加利大學（University of Calgary）公共政策學院國際政策研究主任戴德（Carlo Dade）說，亞伯達分離主義者就是些譁眾取寵之流，「美國人則相當樂於繼續挑撥加拿大人之間的關係」。

