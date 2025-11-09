鼓勵 AI 促進人類福祉！UNESCO首頒「比魯尼獎」 清華研究院與國際學者同登榜

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

今（2025）年，聯合國教育、科學與文化組織（UNESCO）首次頒布「教科文組織－烏茲別克‧比魯尼獎」（UNESCO-Uzbekistan Beruniy Prize），表揚努力推動負責任，並以人類為中心的 AI 創新。該獎項兩年舉辦一次，得主可獲得3萬美元獎金、一枚比魯尼獎章（Beruniy Medal），以及一份證書。首屆得主於6日的第43屆大會上公佈，共有三個個人和組織獲獎。

聯合國教科文化組織設立「教科文組織－烏茲別克‧比魯尼獎」（圖／翻攝自教科文組織）

2021年11月25日，教科文組織 193 個成員國一致同意通過人工智慧倫理全球協議，並於隔年公開《人工智慧倫理建議書》（Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence），旨在降低潛在的歧視、對隱私和尊嚴的威脅，並避免科技用於全面監視。不過該協議並沒有制裁機制。教科文組織指出，為了促進該協議落實，因此推動比魯尼獎。

該獎項以著名博學家阿布‧賴洪‧比魯尼（Abu Rayhon Beruniy） 命名，出生於今天的烏茲別克，他以推動科學知識與文化交流聞名。此獎旨在促進有關人工智慧倫理領域的科學對話與國際合作。

本月 6 日在烏茲別克撒馬爾罕（Samarkand, Uzbekistan）頒獎，得主分別為巴西教授維吉利奧‧阿爾梅達（Professor Virgilio Almeida）因促進民主化數位治理和包容性AI獲得殊榮；人權專家蘇珊‧佩里（Susan Perry） 與電腦科學家克勞迪婭‧羅達（Claudia Roda） 則因致力於保護隱私、促進包容與公平而受到表彰；中國清華大學人工智慧國際治理研究院在推動國際合作與負責任的AI政策上備受肯定。

教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）與烏茲別克文化人士烏梅羅娃（Gayane Uemerova）強調，倫理道德該引領科技服務人類，而非限制發展。

烏茲別克文化人士烏梅羅娃與教科文組織總幹事阿祖萊。（圖/翻攝自教科文組織）

