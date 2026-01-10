鼓勵18至45歲投入 高雄社區營造新增「青年參與型」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鼓勵18至45歲青年投入社區營造行動，為社區發展注入創新能量，高雄市都發局今(10日)宣布「115年度高雄市社區營造實施計畫」即日起受理申請，除延續以往新增社造點及維護管理補助機制外，特別新增「青年參與型」社造方案。

都發局表示，今年度的亮點「青年參與型」，青年須與社區合作，擇定「零碳綠環境」或「多元整合型」提案，實際參與社區調查、計畫撰寫、提案簡報及後續實作，青年參與經費原則為社區核定補助款的10%，透過制度化支持，引導18至45歲青年深入認識在地文化與永續議題，培育社區營造的新生代力量。

都發局強調，透過社區營造補助機制與社區規劃師輔導團隊的專業陪伴，期盼引導更多社區與青年共同關注生活環境品質，落實淨零與永續理念。

都發局進一步說明，「115年度高雄市社區營造實施計畫」申請對象為高雄市立案的社區發展協會及社會團體，補助類型包含「零碳綠環境」、「多元整合型」及「既有社造點維護管理」。

「零碳綠環境」聚焦社區閒置空間整理，導入原生植栽、固碳喬木、低碳工法與資源循環再利用，提升社區生態與環境品質；「多元整合型」鼓勵社區結合地方創生資源，透過空間改造、社區服務與特色活動，帶動青創、文創及生態旅遊發展；「既有社造點維護管理」則是112年12月31日以前獲政府補助完成的社造點，可申請115年度維護管理所需的工具、材料、植栽補植等費用。

都發局歡迎符合資格的社區及青年踴躍提案，新增社造點如零碳綠環境、多元整合型及青年參與型至3月31日截止，既有社造點維護管理於2月26日截止。申請書表可至高市都發局網站下載。

