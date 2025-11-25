鼓勵Taiwan Top最佳團隊 文化部加碼500萬元

文化部推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，將自今年度94個「Taiwan Top團隊」中，評選出10至15個團隊，頒贈加碼獎勵金。（圖／取自文化部網站）

為鼓舞營運量能及藝術創發成熟的Taiwan Top演藝團隊，文化部今（25）日表示，從今（2025）年起委託國家文化藝術基金會辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，遴選當年度表現優秀的「Taiwan Top演藝團隊」頒予加碼獎勵金，並有機會未來成為「臺灣品牌團隊」。文化部長李遠指出，盼透過鼓勵與支持，激發表演藝術金三角團隊動能及流動可能。

文化部長李遠去年針對表演藝術提出重新盤點及加強補助營運資源規劃，除了整合資源並爭取預算，從今年起增加「臺灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」、「地方傑出團隊」等表演藝術金三角計畫補助額度。經過多次研商，將再推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，預計從今年度94個「Taiwan Top團隊」中，評選10至15個團隊，加碼總計500萬元獎勵金。

文化部說明，獎勵計畫在既有「演藝團隊年度獎助專案」審鑑合一制度下，邀集各領域具藝術生態觀察及實務經驗的評鑑委員，透過團隊演出評鑑、到團訪視、年度營運觀察，以及團隊在藝術創發和藝術形式表現上的獨特性與年度亮點，如國際鏈結、票房表現、觀眾拓展等面向的綜合考量，經由嚴謹評選會議充分評估與討論後，遴選出Taiwan Top最佳團隊名單並頒發加碼獎勵金，獲獎勵名單預計於明（2026）年1月初公布，相關評選機制，將由國藝會通知今年度獲補助的94個團隊。

文化部指出，除了加碼補助及獎勵措施，文化部主政「臺灣品牌團隊計畫」亦已明定獲評鑑獎勵的「Taiwan Top團隊」得優先成為「臺灣品牌團隊」，期盼強化表演藝術補助金三角的支持力度及流動性，活絡團隊創作動力與能量。

