鼓勵Taiwan Top最佳團隊 文化部加碼500萬獎勵金

文化部推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，將自今年度94個「Taiwan Top團隊」中，評選出10至15個團隊，頒贈加碼獎勵金。(文化部提供)

為鼓舞營運量能及藝術創發成熟的Taiwan Top演藝團隊，文化部從今年(114年)起辦理「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，遴選當年度表現優秀的「Taiwan Top演藝團隊」頒給加碼獎勵金，總計500萬元，團隊在未來並有機會成為「臺灣品牌團隊」。文化部長李遠表示，盼透過鼓勵與支持，激發表演藝術金三角團隊動能及流動可能。

李遠部長去年起盤點與整合表演藝術補助營運資源，從今年起增加「臺灣品牌團隊」、「Taiwan Top演藝團隊」、「地方傑出團隊」等表演藝術金三角計畫補助額度，並將再推出「Taiwan Top演藝團隊年度獎勵計畫」，預計從今年度入選的94個「Taiwan Top團隊」中，評選10至15個團隊加碼補助，總計500萬元獎勵金，獲獎勵名單預計在明年(115年)1月初公布。

文化部指出，除了加碼補助及獎勵措施，文化部主政「臺灣品牌團隊計畫」也已明定獲評鑑獎勵的「Taiwan Top團隊」得優先成為「臺灣品牌團隊」，期盼強化表演藝術補助金三角的支持力度及流動性，活絡團隊創作動力與能量。