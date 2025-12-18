鼓吹戰爭恐罰百萬！名醫揪「這群人」尷尬了

▲名醫蘇一峰標注包含總統賴清德、黑熊學院、台北市議員苗博雅和青鳥等言論，都可能被懲罰。（圖／罷團提供）

[NOWnews今日新聞] 為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院會今（18）日拍板通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》與《國軍退除役官兵輔導條例》修法草案，本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，其中新增任何人不得公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；而國軍若以言語、舉動、文字與圖畫等方式對敵人效忠，最高可處7年有期徒刑。對此，名醫蘇一峰標注包含總統賴清德、黑熊學院、台北市議員苗博雅和青鳥等言論，都可能被懲罰。

本次修法聚焦「對敵效忠表示懲罰」，現役軍人方面，對敵效忠處1到7年有期徒刑；不盡責降敵處3到10年有期徒刑，犯《國安法》加重刑責1/2，且經判決有期徒刑，不須待定讞，即暫停退除給與50%。

退役軍人部分，犯國安之罪，經判決有期徒刑以上不須待定讞，即暫停退除給與50%，定讞後，喪失退除給與及相關權益；公務人員方面，犯《國安法》加重刑責1/2，經判決有期徒刑以上，不須待定讞，即暫停退休給與50%

全體國人部分，增訂參與危害國安組織罪，最高可處6個月以上5年以下有期徒刑；分設層級化處罰規定，另增訂中間人責任處罰規範；增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，公開鼓吹、倡議武統消滅我國主權，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並處置網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或危害國家安全之錯假訊息。

對此，蘇一峰今日在臉書發文指出，賴清德曾說「2027年中國要武統台灣」、黑熊學院創辦人沈伯洋曾說「所有的交流都是統戰的一部份！中國飛彈打來幫助很大！」、苗博雅曾說，「戰爭不用怕，就算打仗還是正常上班上課！」，而青鳥中則有大量側翼挑釁對岸中國動武。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「今天開始嗎？以前的算不算啊？」、「千萬不要雙標喔」、「一直說中共將武力攻台，威脅台灣人適不適用？」、「能不能先喬好，每次都是自己打自己」。

