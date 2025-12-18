鼓吹戰爭罰百萬 楊植斗點名苗博雅：「美化戰爭」也應重罰

楊植斗直言，像苗博雅(右)所宣傳的類似「美化戰爭」的行為，也應比照重罰。（合成圖／國軍示意圖、資料照）

行政院通過國安法修正草案，鼓吹對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權的行為，最高可處以新台幣100萬元罰鍰。但外界質疑，像苗博雅直播鼓吹讓大家戰時照常出門上班、不要恐懼戰爭，網紅閩南狼、八炯挑釁「我求你快點打」等言論，也應重罰？

國民黨台北市議員楊植斗18日發文質疑，行政院修國安法，禁止鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭，最高處100萬元罰鍰。「支持！」也拜託藍白立委們，在此法案的基礎上，把「美化戰爭」的行為也列入法令。任何試圖降低國人防災意識，像社民黨台北市議員苗博雅那樣，叫大家不要恐懼戰爭，照常出門上班的言論，也應重罰！

「都你們在煽動啊！」5萬追蹤的粉專「觸極者」進一步列舉綠營脫序言論，包括黑熊綠委曾在演講中脫口而出「對岸飛彈飛來對我們有利」，網紅閩南狼、八炯曾在饒舌歌中直呼「我求你快點打！」前外交部長、國安會祕書長吳釗燮曾說「我們將戰鬥到底」、「戰到最後一刻」。

觸極者用蜘蛛人互指哏圖酸爆綠營人士，設計對白：「你要被罰百萬！」、「你也是」、「還有你」、「怎麼都是我們的人啊？」

網友表示「那賴清德要不要罰」、「綠的才會這樣，然後不辦綠？」、「怎麼沒提拿掃把那位前院長」、「就是弄到要戰爭了，這不是事實嗎？」

