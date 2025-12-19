鼓吹戰爭罰100萬元 蘇一峰：就是綠營一直在鼓吹

行政院會18日通過修訂《國家安全法》第4條，增訂鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰新台幣100萬元。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，不就是綠營一直在鼓吹戰爭嗎？

沈伯洋曾說， 中國飛彈打來幫助很大 。(圖/中天新聞)

行政院會18日討論、通過攸關國安17項因應策略的《國安法》、《陸海空軍刑法》、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，針對現役軍人、退役軍人、公務員以及全體國人進行規範修正，草案將送立法院審議。

《國安法》部分條文修正草案增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法；公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

廣告 廣告

苗博雅曾說， 就算打仗還是正常上班上課。 (圖/中天新聞)

蘇一峰18日在臉書貼文表示，政院今拍板國安法修法，網路鼓吹戰爭言論重罰100萬。就是綠營一直在鼓吹戰爭不是嗎？青鳥、側翼歌舞大量挑釁對岸中國動武。

蘇一峰指出，賴：2027年中國要武統台灣！！黑熊：中國飛彈打來幫助很大！苗頭不對：就算打仗還是正常上班上課！

網友也紛紛留言，「還有沈紅熊說，飛彈打過來對我們有利」、「做賊喊捉賊？」、「法律的解釋完全由牠們定的，說誰錯就是錯」、「鼓吹戰爭的就是賴清德啊！」、「打人喊救人最會，再配合媒體，搞得好像是藍白想打仗」。

延伸閱讀

藍白轟賴清德如袁世凱！陳智菡：歷史會懲罰拒絕記取教訓的人

賴清德遭彈劾！民進黨急了 竟扯「藍白面對習近平、普丁不吭聲」

彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成