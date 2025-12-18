鼓吹戰爭行政院擬開罰 楊植斗點名苗博雅「美化戰爭」也該罰

行政院通過國家安全法修正草案，針對鼓吹對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權的行為，最高可處新台幣100萬元罰鍰。國民黨台北市議員楊植斗今（18）日發文支持修法，但呼籲應在此法案基礎上，將「美化戰爭」行為也納入法令規範，並點名社民黨台北市議員苗博雅先前相關言論應受罰。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料圖／中天新聞）

根據行政院通過的國安法修正草案，禁止鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭，違者最高可處100萬元罰鍰。楊植斗對此表示支持，但進一步主張應將「美化戰爭」行為列入法令。他指出，任何試圖降低國人防災意識的言論都應重罰，特別點名苗博雅曾在直播中鼓吹民眾戰時照常出門上班、不要恐懼戰爭的說法。

廣告 廣告

粉專梗圖開酸綠營過去一堆鼓吹戰爭言論。（圖／ 觸極者 ）

臉書粉專「觸極者」也列舉多名綠營人士先前的相關言論，包括綠委沈伯洋曾表示「對岸飛彈飛來對我們有利」，網紅閩南狼、八炯在饒舌歌中直呼「我求你快點打」，前外交部長、國安會秘書長吳釗燮曾說「我們將戰鬥到底」、「戰到最後一刻」等發言。該粉專以蜘蛛人互指哏圖諷刺，設計對白為「你要被罰百萬」、「你也是」、「還有你」、「怎麼都是我們的人啊」。

外界質疑，若依照新修正的國安法標準，網紅閩南狼、八炯挑釁「我求你快點打」等言論是否也應受罰。有網友留言表示「那賴清德要不要罰」、「綠的才會這樣，然後不辦綠？」、「就是弄到要戰爭了，這不是事實嗎？」質疑修法後的執行標準與適用對象。

延伸閱讀

沈慶京曝遭鐵鍊綁病床、檢方逼反咬 柯文哲感嘆：今天是我最難過的一天

柯文哲京華城案首位被告辯論終結 北院：一審宣判明年3月出爐

法官是否願擔歷史罵名！沈政男預言柯文哲一審刑度：10年以下