鼓吹戰爭言論者注意！政院拍板修國安法等4法 違反將重罰100萬

中國對台灣認知作戰、滲透不斷，總統賴清德今年（2025）3月提出17項因應策略，而行政院今（18）日召開院會並拍板通過《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》及《國軍退除役官兵輔導條例》部分修正草案，而在《國安法》修法中就鼓吹戰爭言論者，也增訂相關行政裁罰，若犯法將重罰100萬。

行政院今日上午召開院會中，就《國家安全法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》部分修正草案決議通過，函請立法院審議。

卓榮泰表示，總統賴清德今年（2025）3月13日主持國安高層會議，針對中國對台灣的滲透、統戰及主權挑戰等5大威脅提出17項因應策略，行政院隨即展開行動，進行全面檢視已經盤點20部法律需要立法或修法，相關的計畫與行政措施預計超過120項都在持續推動中，也感謝日前立法院已經三讀通過海纜7法的修正案。

接著，卓榮泰說明，本次推動4項修正作業，同樣是落實上述因應策略的其中一環，也展現我國防禦滲透與維護主權的決心；鑒於境外敵對勢力的滲透手法多元且多變，除了在我國發展組織、也透過各種途徑拉攏吸收國人參與、刺激、刺探竊取機密，危害國家安全。

他也說明，這次修法增訂參與組織的不法樣態，以及中間人責任的處分規範，也加重處罰現役軍人、公務員故意犯《國家安全法》之罪，以及現役軍人與退除役官兵違反忠誠義務的行為，並擴大喪失勤領、退休、退職、退伍及與權利的適用範圍。

同時，在兼顧言論自由的保障之下，增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，也針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論，或公開散播危害國家安全、社會經濟的錯假訊息，予以適當處置，以遏制境外敵對勢力的宣傳、滲透及認知作戰的威脅。

另，卓榮泰也請法務部、國防部及國軍退除役官兵輔導委員會，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，以強化國家安全的法制，確保國家主權不受侵害，並在修法完成之後要求各單位、各機關、各部會展現公權力的執法強度，對所有不法行為要迅速有效全面遏止，才能維護國家的主權及安全。

