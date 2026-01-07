即時中心／潘柏廷報導

中國始終未放棄武力侵略台灣，而近期網路又出現各種鼓吹武統言論，行政院院會去年（2025）12月18日拍板通過《國家安全法》等部分條文草案，其中就鼓吹戰爭言論者將祭出行政裁罰，若犯法將重罰100萬；立法院內政委員會今（7）日上午開始審查，並邀請內政部次長馬士元等人出席並備詢。值得注意的是，國民黨立委全員到場，甚至還在桌上放著「防止以國安之名、行管制言論之實」等手舉牌，相關畫面也隨之曝光。

廣告 廣告

立法院內政委員會今日上午審查「國家安全法修正草案」，並由綠委王美惠擔任主席主持會議，而陸委會副主委梁文傑、馬士元、法務部次長徐錫祥等人到場列席報告；從畫面中可以看到，當民進黨立委沈伯洋上台發言時，國民黨立委已經全數到場，並放著「防止以國安之名、行管制言論之實」等手舉牌表達抗議。





原文出處：快新聞／鼓吹戰爭言論重罰百萬！立院審查國安法修法 藍委全數到場畫面曝

更多民視新聞報導

巴基斯坦太惡劣！竟高喊「台灣是中國一部分」 外交部震怒開嗆了

又恐嚇台灣！中國國台辦嗆：劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」

正副總統齊發聲！F16飛官仍下落不明 蕭美琴：盼平安歸來

