鼓吹戰爭開罰 學者：釀寒蟬效應

行政院18日拍板《國安法》修正草案，若公開鼓吹、倡議或支持對我國發動戰爭，最高可罰100萬元，學者質疑，恐引發侵害言論自由的疑慮。（本報資料照片）

行政院18日拍板《國安法》修正草案，對境外敵對勢力滲透全面加重罰則，若公開鼓吹、倡議或支持對我國發動戰爭或採取非和平手段，最高可處100萬元罰鍰。學者質疑，民進黨政府攻勢綿密，是有計畫性針對在野黨強化「戰與對抗」，此舉將導致行政權力集中，造成寒蟬效應，影響言論自由，況且現在並非動員戡亂時期，本次修法已引發違憲疑慮。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析指出，從政治操作層面，可看出民進黨仍以強化「抗中牌」作為核心戰略，這波國安修法並非單點行動，而是與行政院長卓榮泰拒絕副署等戰術配合，形成一套有節奏、計畫性的政治攻勢。

他表示，綠營對內鞏固基本盤，對在野黨則刻意拉高對抗強度，將政治論述全面導向戰與對抗的邏輯，使得在野陣營陷入被動，導致藍白至今仍未能提出有效反制戰術。

鈕則勳指出，民進黨政府修改《國安法》的最大問題，在於誰來認定觸法？如何認定？若行政官署握有高度裁量權，卻缺乏清楚、公正、可受檢驗的機制，極可能流於自由心證，甚至讓行政機關成為意識形態的執行者。尤其涉及言論限制更應謹慎，若將網路言論無限上綱，交由行政單位主觀判斷下架與裁罰，恐引發侵害言論自由的疑慮，並在社會累積反彈能量。

法學博士桂宏誠指出，民主制度對言論自由容許空間本應較寬鬆，即便有人鼓吹極端或激進主張，若未具實質影響力、未造成即時危害，通常不會成為被處罰的對象，民進黨政府若要限制人民言論自由，必須符合《憲法》第23條所要求的比例與必要性原則。

他強調，國家若未正式宣布進入戰爭或動員狀態，卻以國安為由大幅壓縮言論空間，等同讓社會進到高度對立、隨時備戰的政治氛圍，整體修法已帶有「動員戡亂時期」的味道，且草案以行政罰作為主要處置方式，實務上恐由內政部等主管機關單方面認定，將高度政治性的判斷權交由行政機關掌握，不僅裁量權過大，也缺乏司法審查保障，同樣存在明顯的違憲疑慮。

開南大學副校長陳文甲則認為，此次修國安法規是在當前情勢險峻下推出，當然具有一定的正當性以及嚇阻效果，並有助維護主權與民主秩序，但相關規範若界線不夠明確，可能擴大執法裁量權，或逼迫民眾自我審查，對於言論自由產生寒蟬效應，以此為政治目的，恐怕會造成民眾反彈。