鼓吹戰爭開罰100萬如何判斷？ 內政部：參考國際標準

行政院日前提出《國家安全法》修正草案，擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引發外界關注判定標準等執行問題。內政部次長馬士元今（7）日表示，判定基準將與陸委會、法務部等單位共同研議，並參考國際標準，而行政處分依法可循行政救濟途徑提出救濟。

內政部次長馬士元。（資料圖／中天新聞）

立法院內政委員會今天續審行政院版及朝野立委提出的《國家安全法》修正草案，內政部次長馬士元於會前接受媒體聯訪時，被問到此次修法是否等同於區分「和統」與「武統」，亦即支持和平統一不在規範之列，但支持武力統一則涉及違法，以及實際判定機關為何。

馬士元回應指出，只要是支持或鼓吹以武力戰爭方式加諸於台灣，皆屬此次《國安法》修法所要規範的主要範圍。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

馬士元進一步說明，判定基準未來將會與包括陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。

他也強調，此次規範屬於行政處分，而非刑事處分，依法仍可循行政救濟途徑提出救濟，相關程序與權利保障，皆會依現行法制運作。

