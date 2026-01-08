鼓吹武統擬罰百萬、藍稱箝制言論自由？黃帝穎拿國際法＋裁判書打臉：國民黨法盲瞎挺武統背離民主世界

政院提出《國家安全法》修正草案，擬對鼓吹武統重罰百萬，卻遭藍委批評箝制言論自由。律師黃帝穎昨（7）日表示，鼓吹武統踩到國際法及國內法的紅線、並非言論自由，行政法院裁判也引人權公約、打臉武統是鼓吹戰爭，「國民黨法盲瞎挺武統，背離民主世界，更被台灣人所唾棄。」

「行政法院裁判書打臉國民黨法盲瞎挺武統，武統罰百萬元符合國際人權公約」，黃帝穎昨日在臉書發文表示，《國家安全法》修正草案，擬對鼓吹武統重罰百萬，國民黨立委竟批箝制言論自由、對不起鄭南榕，明顯法盲瞎扯。

黃帝穎再說，鼓吹武統踩到國際法及國內法的紅線、並非言論自由，鼓吹武統不僅違反國際社會追求和平的普世價值，更是違反國際法規範，並非是言論自由的保障範圍。

「行政法院裁判引人權公約打臉武統是鼓吹戰爭」，黃帝穎舉例，臺北高等行政法院114年度停字第17號裁定書白紙黑字：「惟按公民與政治權利國際公約第20條第1項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳應為禁止，我國並已頒訂公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法，將該等條款內國化，若以抖音媒體散布「支持中國大陸武力統一中華民國」，自屬鼓吹戰爭之宣傳。」

黃帝穎直言，國民黨法盲瞎挺武統背離民主世界，鼓吹戰爭、宣揚武力統一台灣等言論，不僅違反國際社會追求和平的普世價值，更牴觸《公民與政治權利國際公約》第20條「禁止鼓吹戰爭」的國際法規範。

黃帝穎最後說，任何人宣揚「武統台灣」，在國際法上是非法行為，不受言論自由保障。民主世界對煽動戰爭、暴力、犯罪、仇恨的言論，認定不是言論自由，因此我國修法對鼓吹武統處罰百萬元，符合國際法，「國民黨法盲瞎挺武統，背離民主世界，更被台灣人所唾棄。」

