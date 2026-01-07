鼓吹武統擬重罰百萬 梁文傑力挺：不能對仇恨暴力有雙重標準

行政院版國家安全法修正，鼓吹武統擬重罰百萬，陸委會副主委梁文傑力挺不能雙重標準。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 行政院日前提出的《國家安全法》修正草案，增訂「鼓吹戰爭言論者，最高可處新台幣一百萬元行政罰鍰」，引發在野黨質疑箝制言論自由。據傳，國民黨團已祭出甲級動員，擬以冗長發言策略應戰。對此，陸委會副主委梁文傑今（7）日明確指出，不能對仇恨暴力有雙重標準。

據媒體報導，國民黨團計畫採取冗長程序發言等議事手段，將主張院版草案主管機關不明、鼓吹戰爭言論的行政裁罰箝制言論，同時也會呼籲應先召開公聽會，目標是確保今日委員會進度僅止於詢答，不會進入逐條審查程序，以防法案快速出委員會。

立法院內政委員會今日審查行政院及朝野立委提出的《國家安全法》修正草案，陸委會副主委梁文傑於會前接受媒體聯訪。

針對媒體詢問，是否支持《兩岸人民關係條例》修法，是否涉及「兩國論入法」爭議，梁文傑回應指出，《兩岸人民關係條例》是一部非常重要的法律，任何修正都必須經過充分的社會討論與取得共識，從陸委會的立場來看，相關修法都應審慎面對、回到社會討論。

至於在野黨批評行政院版《國家安全法》修正草案可能箝制言論自由，梁文傑則以日常法律規範作比喻指出，若有人在網路上揚言「我要去你家搶劫」、「要去放火」，現行法律本來就不會容忍；同樣地，若有人公開發言表示「希望某某國家打過來消滅台灣」，是否能被社會容忍，也應該被嚴肅看待。

