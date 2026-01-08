鼓吹武統最高罰百萬 羅智強稱「掘鄭南榕的墓」律師轟：法盲瞎挺被台灣人唾棄

鼓吹武統最高罰百萬，羅智強稱此修法箝制言論自由，賴清德總統、民進黨對不起鄭南榕，「掘鄭南榕的墓」，律師黃帝穎痛批法盲瞎挺武統，背離民主世界，更被台灣人所唾棄。 圖：截自立法院IVOD影片

[Newtalk新聞] 行政院會日前通過修訂《國安法》第4條，增訂鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰新台幣100萬；立法院內政委員會7日審查該案，國民黨團書記長羅智強表示，此修法箝制言論自由，賴清德總統、民進黨對不起已故台獨運動者鄭南榕，「掘鄭南榕的墓」。對此，律師黃帝穎直言，武統罰百萬元符合國際人權公約，行政法院裁判書打臉國民黨法盲瞎挺武統。

「鼓吹武統踩到國際法及國內法的紅線」，黃帝穎發文表示，鼓吹戰爭、宣揚武力統一台灣等言論，不僅違反國際社會追求和平的普世價值，更牴觸《公民與政治權利國際公約》第20條「禁止鼓吹戰爭」的國際法規範，任何人宣揚「武統台灣」，在國際法上是非法行為，不受言論自由保障。

另，黃帝穎指出，根據「台北高等行政法院114年度停字第17號裁定書」白紙黑字引用人權公約，打臉武統是鼓吹戰爭。

黃帝穎強調，民主世界對煽動戰爭、暴力、犯罪、仇恨的言論，認定不是言論自由，因此我國修法對鼓吹武統處罰百萬元，符合國際法。他痛批國民黨法盲瞎挺武統，背離民主世界，更被台灣人所唾棄。

