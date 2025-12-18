鼓吹武統罰百萬修法將開鍘中配和藝人？梁文傑回應了

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



行政院會今（12/18）日拍板《國安法》修法，任何人公開鼓吹支持外國或大陸地區等境外敵對勢力對我國發起戰爭者，最重將處100萬元罰鍰。不過，修法通過後是否將開罰宣揚武統的中國籍配偶或是曾轉發中共軍演貼文的台灣藝人，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，必須依當事人行為認定。

行政院院會今日拍板《國安法》修法，明令任何人不得在實體或網路空間，以文字、圖畫、言語等，公開鼓吹支持外國或大陸地區等境外敵對勢力對我國發起戰爭、消滅我國主權等「戰爭言論」，經認定違反規範者，最重將處100萬元罰鍰。

廣告 廣告

媒體詢問，修法通過後是否將開罰宣揚武統的中國籍配偶或是曾轉發中共軍演貼文的台灣藝人，梁文傑回應，針對什麼行為會構成違法，無法回答假設性問題，必須要看當事人的具體行為，然後再來認定。

梁文傑也說明，捍衛中華民國是台灣大多數人的共識，聯合國的《公民與政治權利國際公約》第20條清楚規定，任何鼓吹戰爭的宣傳應該以法律禁止，政府已經正式將這項國際公約「國內法化」，所以政府有義務制定法律來禁止這一類言行。

梁文傑也提醒，壹傳媒集團創辦人黎智英遭香港「國安法」定罪，而香港最大的民主黨派「香港民主黨」也正式宣告解散，而陸委會長期的民調顯示，超過8成民眾反對中共的「一國兩制」，要提醒國人不要輕信國人的政治話術。

梁文傑表示，香港民主黨成立超過30年，參與香港民主運動，也經歷了香港的民主制度遭到侵蝕和崩壞的過程，正說明在中共的一國兩制之下，只有擁護中共，並且經過中共認證通過的愛國者，才能參與政治，其他政治團體與持不同意見的人毫無生存空間。

更多太報報導

詐騙又翻新！藉故要求匯款至香港帳戶 陸委會警示：處理難度高

堅持先開小兩會再解禁團令 陸委會：今年201人赴中遭限制自由是去年4倍

黎智英遭香港國安法定罪 陸委會呼籲：立即釋放、停止迫害