鼓吹武統罰百萬遭質疑箝制言論 陸委會：禁恐嚇不能雙標

行政院日前提出《國家安全法》修正草案，增訂「鼓吹戰爭言論者，最高可處新台幣100萬元行政罰鍰」。立法院內政委員會今日(7日)排審國安法，對於在野黨質疑這項修法恐箝制言論自由，陸委會副主委梁文傑會前受訪時指出，法律禁止恐嚇威脅，國安法也一樣，不能有雙重標準。

為因應境外敵對勢力滲透，行政院日前通過《國家安全法》修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元行政罰鍰；修法也明定若現役軍人或公務員故意犯國安法者，加重其刑至二分之一。

立法院內政委員會7日排審國安法，在野黨認為這項修法有箝制言論自由的疑慮，國民黨更發動甲級動員令應戰。陸委會副主委梁文傑在會前受訪時強調，對於威脅恐嚇的言論不該有雙重標準，他說：『(原音)如果個人他在網路上說我要去你家搶劫、要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的；那如果說你個人在網路上說我希望誰能夠過來打台灣、把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準。』

內政部次長馬士元會前受訪時也表示，只要是鼓吹支持以武力、戰爭方式加諸於台灣，都屬於這次國安法修法規範的範圍。至於判定標準，內政部將與陸委會、法務部等相關單位共同研議，並參考國際上對於類似言論的處理經驗，以及國際公約中的相關規範作為依據。

馬士元也強調，此次規範屬於行政處分，而非刑事處分，當事人依法仍可提出行政救濟，而相關程序與權利保障皆會依現行法制運作。

另外，針對民進黨立委林宜瑾提出欲修正《兩岸人民關係條例》，將名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並擬刪除「國家統一前」字眼及「地區」用語。梁文傑回應表示，站在陸委會的立場，《兩岸人民關係條例》是很重要的法律，若要進行任何修正，都需要取得社會的討論與共識。