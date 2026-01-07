即時中心／黃于庭報導

行政院日前通過《國安法》部分條文修正草案，增訂鼓吹戰爭言論裁罰，若於網路散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定之錯假訊息，最高可重罰100萬元；孰料，在野黨卻指稱此舉為「箝制言論自由」。對此，陸委會副主委梁文傑今（7）日表示，如果說要搶劫、放火，這行為會被法律禁止；同樣地，若有人在網路上說要把台灣消滅，「你覺得可以容忍嗎？」

民進黨立委林宜瑾日前提案修改《兩岸人民關係條例》，將該法改名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除條文中「國家統一前」及透過「地區」相稱兩國領土之用語，並獲得超過20位立委連署。

廣告 廣告

針對《兩岸人民關係條例》修法，媒體詢問是否支持？不覺得這是「兩國論」入法嗎？梁文傑表示，《兩岸人民關係條例》是很重要的法律，任何修正都要經過社會取得共識才行，所以站在陸委會的立場，任何的修正都必須要社會討論。

至於在野黨指稱修法（《國安法》）是「箝制言論自由」？梁文傑一開始回應「我聽不太懂」，媒體解釋說，今天院版《國安法》修法，若發表「鼓吹武統」言論，最高可罰百萬，不過在野黨質疑此舉箝制言論。

對此，梁文傑強調，如果我們沒有辦法容忍，有人在網路上說「我要去你家搶劫、放火」，這在法律上是會被禁止的；同樣地，要是有人在網路上發表，希望誰誰誰能過來打台灣，把台灣消滅，「那你覺得可以容忍嗎？不能雙重標準」。

原文出處：快新聞／鼓吹武統罰百萬！在野竟喊箝制言論自由 梁文傑反嗆1事：你能忍？

更多民視新聞報導

日議員高喊「台是獨立國家」！中怒回4字他酸：越走越窄

空軍F-16戰機失事！飛官跳傘搜救中 民進黨團：望平安歸來

F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失

