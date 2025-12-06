鼓吹武統被廢止依親居留！傻喊「中共執政過更好」中配錢麗離台了

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被廢止依親居留。 圖：翻攝臉書直播

[Newtalk新聞] 在華碩工作的中國籍配偶錢麗因經營臉書粉專「中國人民解放軍」鼓吹武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部等機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞先後遭註銷台灣身分、戶籍，並在跨部會審議後於1日被廢止依親居留許可。移民署完成送達後，錢麗依法不得使用健保，也喪失在台工作的資格，最終錢麗於3日晚間離境返回中國。

錢麗在華碩任職期間在社群平台經營「中國人民解放軍」粉專，發布統一倒數貼文並以中國《反分裂法》指控公司高層及同事支持台獨，引發職場困擾，遭到內政部等單位聯合審查，認為她有危害台灣國家安全的可能。經審議後，相關單位註銷了錢麗在台的身分和戶籍，並於1日正式廢止她的依親居留權，錢麗隨後也無法享有健保及工作權利。

錢麗則仍持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話宣稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，再度引發輿論譁然。她表明將在30天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。

不過，華碩得知錢麗遭撤銷身分後，立即由人資部門主動聯繫政府機關，並按照主管單位的指示辦理離職程序。錢麗於本月2日完成所有離職手續。雖然陸委會曾考量錢麗丈夫長年在海外工作，並考慮其家庭狀況給予停留資格，但錢麗3日晚間已經搭乘四川航空，由台北松山機場直飛重慶江北機場，帶著她的武統幻想離開台灣。

陸委會4日表示，關於錢麗在台停留期限，尊重主管機關內政部移民署審認。移民署5日透過文字訊息指出，錢麗已自行搭機出境返回中國，至於錢麗未來以何種名義申請來台，仍視其個人需求而定，若她提出申請案，移民署將會商陸委會等相關機關，依法審理。

