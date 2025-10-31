鼓吹武統遭廢止戶籍 中配錢麗開直播槓陸委會

台北市 / 綜合報導

任職於華碩的中國籍配偶「錢麗」，今年5月被爆出，曾多次在公司內部發表武統台灣言論、甚至向中國檢舉自家公司執行長支持台獨，還在臉書經營「解放軍」社團，發布「統一台灣倒計時」等文章；如今遭到移民署取消台灣身分和戶籍、回到居留狀態，對此，她昨(30)日晚間也開直播抗議自己被扣帽子，並表示已經向陸委會提起行政訴願。

中配錢麗說：「如果你沒有任何證據，你是不可以讓我離開台灣的。」直播上大聲喊冤，她就是任職於華碩的中國籍配偶錢麗，因為在臉書經營解放軍社團，鼓吹統一，還多次向中國檢舉要懲治台獨，甚至引用中國刑法，指控自家公司執行長，違反分裂國家罪，如今也被移民署廢止台灣身分與戶籍。

陸委會副主委沈有忠說：「我們在8月25日已經請移民署，廢止了錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態，然後我們在8月28日的時候都已經辦妥了廢止登記她的戶籍的部分。」

陸委會也指出，由於錢麗的婚姻關係仍存在，即便已經被除籍依法還是可以長期居留，工作和勞健保也不受影響，只是面對這樣的裁決，錢麗也反控自己是被扣帽子。

中配錢麗說：「發了一個各種戰鬥機的型號，然後下面配上統一，他就說，我是支持武統，我做為台灣人，我是不是跟大家有共同的權益，我是不是能夠主張反對台獨，主張統一。」

陸委會副主委梁文傑說：「主張武統，或是以軍事威脅解放，消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論，認定她的言行，有危害台灣的國家安全和社會安定之虞，歡迎她透過相關的法律來爭取她自己的權利。」

錢麗強調已經在9月1日提起行政訴願，臉書上還洋洋灑灑寫下為自己辯駁的文字，只是面對這回踩到法律紅線，接下來就看陸委會如何評估。

