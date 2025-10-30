鼓吹武統遭註銷台灣戶籍 華碩陸配錢麗喊冤：一向支持和平統一

中國籍配偶錢麗被註銷台灣身分。（圖／報系資料照）

任職華碩的中國籍配偶錢麗，因被檢舉經營「中國人民解放軍」臉書社團並鼓吹武統，遭主管機關註銷台灣人民身分及戶籍。對此，錢麗30日晚間開直播喊冤，表示自己一向主張「和平統一」，強調「支持解放軍威懾台獨，不等於支持武統」，認為政府的處置是「行政暴力」。

錢麗表示，自己作為解放軍社團的管理員，長期立場是和平統一，並非鼓吹武力犯台。她指出，僅是分享戰鬥機型號、配上「統一」字樣的貼文，就被認定為支持武統，斥責主管機關「斷章取義」，不符比例原則。

她強調，台獨才是破壞兩岸和平的根源，「台獨頑固分子，代表不了全台灣無辜人民」。並呼籲所有「被民進黨台獨勢力迫害的台灣同胞」與「不支持台獨分裂國土的華夏子孫」團結反對台獨。

錢麗透露，已於9月1日依法提起行政訴願，未來也將透過行政訴訟途徑維護自身權益。針對媒體報導她指控華碩CEO涉台獨，她否認並稱遭誹謗，已另案提起妨害名譽刑事訴訟。

對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑30日在例行記者會表示，錢麗案由內政部召集相關機關審查後，依據相關規定認定其言行有「危害國家安全及社會安定之虞」，因此廢止其台灣人民身分及戶籍。

梁文傑進一步說明，錢麗是遭人多項檢舉，其中包括經營名為「中國人民解放軍」的社團，該社團曾發表主張武統及主張以武力消滅中華民國主權的言論，成為主管機關重要審認依據。

不過，錢麗即使被註銷戶籍，仍保有外來人口長期居留資格，未喪失在台工作權利，亦可繼續享有勞健保等社會福利。

