鼓吹武統遭註銷戶籍 錢麗發5點聲明「爽用健保」：支持解放軍威懾台獨

錢麗遭註銷戶籍，直播中強調勞健保還是能繼續保。（翻攝錢麗臉書）

本刊踢爆筆電大廠華碩的1名中配員工錢麗，加入工會開始對內指指點點，甚至指控華碩執行長許先越涉犯中國《刑法》分裂國家罪，要求懲治台獨，今（30日）陸委會證實已廢除其戶籍。錢麗今晚間開直播大談「反對台獨不等於支持武統台灣」，還表示已提行政訴願，要大家一起站出來「反對台獨」。

錢麗聲稱，陸委會、內政部移民署與法務部調查局註銷戶籍的理由「牽強」「斷章取義」，只因自己在「中國人民解放軍」社團中，發出軍事帳號會發的戰鬥機型號，下面配上「統一」字樣，就被說支持武統，強扣帽子來註銷她戶籍。

廣告 廣告

錢女對許先越攀親帶故，又以中國《刑法》第103條控其觸犯分裂國家罪。（讀者提供）

錢麗還稱，此舉是「行政暴力」，但話鋒一轉她強調註銷戶籍狀況下仍可以照常工作，繼續享有勞健保，只是證件號要變更，員工股票這塊會受到影響，屆時她會在行政訴訟中，要求內政部賠償其受所損害部分。

錢麗聲明如下：

1.作為業餘軍事興趣解放軍社團管理員，一直以來我都支持和平統一台灣。

2.台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，兩岸人民應該站起來反對，並支持大陸地區依法與民族情感，嚴懲台獨勢力。

3.中華民族，支持解放軍威懾台獨，並不等於支持武統。台獨頑固分子，代表不了全台灣無辜人民。

4.針對陸委會及內政部8/28違法註銷台灣地區戶籍，本人已依法於9/1提起行政訴願，是不得人心，殘民以逞，本人並持續以行政訴訟維護自身合法權益到底。

5.關於鏡週刊報導指控CEO台獨一事，屬鏡週刊記者誹謗，已另案提起刑事案件妨礙名譽等罪。

最後，呼籲所有被民進黨台獨勢力迫害的台灣同胞，以及不支持台獨勢力分裂我國領土的華夏子孫，共同團結一致，勇敢站起來反對台獨。

台獨是危害國家安全及社會安定的行為，連美國智庫都公開認為要漸進和統，統一大勢，勢不可擋，古語云：「首惡必辦，協從不問」，臺灣人不要被少數台獨份子綁架！共創兩岸和平統一康莊大道！

更多鏡週刊報導

中配錢麗鼓吹武統「檢舉華碩CEO挺台獨」 陸委會今證實已除籍

【小粉紅大鬧工會】宣揚統戰亂控CEO台獨 華碩工會遭中配員工滲透天翻地覆

【小粉紅大鬧工會1】公司播三立新聞竟成「台獨證據」 中配荒謬指控華碩好頭大