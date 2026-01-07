鼓吹武統重罰 藍批對不起鄭南榕 陸委會反嗆

立法院內政委員會7日審查行政院函請審議《國家安全法》部分條文修正草案，國民黨立委在桌上擺放「捍衛言論自由，拒絕政府濫權」看板，表達立場，綠營持「反共諜滲透就支持國安法案」看板反制。（劉宗龍攝）

立院內政委員會7日審查政院版的《國家安全法》部分條文修正案，主張武統最重可罰100萬元，因朝野激烈攻防，經協商後同意3月底前藍綠各開1場公聽會。國民黨團書記長羅智強痛批民進黨對不起鄭南榕、箝制言論自由；陸委會副主委梁文傑則反嗆，若無法容忍有人在網上說要去你家搶劫，那說要消滅台灣可容忍嗎？

行政院會去年底通過《國安法》部分條文修正案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權；經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定違反規定者，將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，引發在野批評箝制言論自由。

廣告 廣告

立院內委會昨天審查時，朝野自備看板叫陣，此外，藍營祭出人海戰術，大量登記發言，拖延國安法案逐條審查時間，並要求召開4場公聽會。為緩解僵局，民進黨內委會召委王美惠喊休息，經朝野協商，王宣布3月底前藍綠各開1場公聽會，會議才繼續進行。

程序發言時，羅智強痛批賴清德總統、民進黨對不起鄭南榕，鄭南榕主張百分之百的言論自由，民進黨前輩過去也曾努力爭取不因言論入罪、不因思想入罪，結果這群不爭氣的徒子徒孫，如今竟毀壞鄭南榕的主張。

梁文傑反問，「如果我們沒有辦法容忍個人在網上說，我要去你家搶劫，那如果個人在網上說希望誰誰誰能夠過來打台灣，把台灣消滅掉，可以容忍嗎？」強調不能雙重標準。

藍委張智倫則詢問，執政黨鼓吹台獨，造成兩岸兵凶戰危，是否也是鼓吹戰爭？在野黨及眾多民眾想要和平，是否也被認為是投降主義？內政部次長馬士元說，修法定義非常清楚，是禁止鼓吹戰爭消滅我國主權，而主張台獨、兩岸簽訂和平協議、兩岸和平交流等都在言論自由範疇內。

藍委吳宗憲則問，賴總統先前稱「2027完成武統台灣為目標」，是否為假訊息？法務部次長徐錫祥回應，這是憲法保障的言論自由，不能規範。