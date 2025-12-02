鼓吹武統！中配錢麗再遭「廢止依親居留許可」 本人喊被迫害：要提訴願

記者楊士誼／台北報導

錢麗（圖右）先前因鼓吹武統，遭除戶籍而喪失台灣身份；如今再遭廢止居留許可。（圖／翻攝自錢麗臉書）

任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆管理臉書社團「中國人民解放軍」宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，先前遭註銷其台灣戶籍與身份，但她因依親居留而持續留在台灣。錢麗的臉書發文則證實，她的依親居留身份也遭移民署、陸委會廢除，她並稱遭到民進黨迫害，將於30天內提出行政訴願。

錢麗聲稱「見證綠色恐怖」，並指自己是被民進黨政治迫害、違法註銷戶籍、加廢止依親居留的台灣人民。她表示，民進黨利用媒體輿論霸淩定罪、扣武統帽子，羅織構陷危害國家安全和社會安定之虞，對此表示嚴厲譴責。錢麗稱，陸委會和移民署繼2025年8月28日註銷她的戶籍後，於12月1日又再次廢止她的依親居留許可。

廣告 廣告

錢麗表示，概括事實為10月24日至10月31日間臉書貼文內容，有危害國家安全和社會安定之虞。她並指出，自己的工作權，勞健保權益等因此遭損害，並批評民進黨「暴政」，無辜迫害、打壓與之政治立場不同的台灣人民。她也聲明將在30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。她並呼籲台灣人民「反對民進黨行政與司法暴政」。並喊話「受迫害者」與她聯絡，共商維權事宜。

更多三立新聞網報導

中配錢麗鼓吹武統「可能註銷居留權」！立院綠黨團：尊重最後的決定

中配在台喊武統、狂吹解放軍 陸委會說話了：若言行繼續將進一步處分

國台辦聲援中配錢麗嗆「綠色恐怖」 王定宇酸：讓她專心當中國人恐怖？

中配錢麗鼓吹武統！還檢舉同事台獨遭除籍 陸委會認：不排除驅逐出境

