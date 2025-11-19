鼓吹「檢舉台獨」 國台辦宣稱收上萬封舉報

（中央社記者李雅雯台北19日電）中共鼓吹「檢舉台獨」，提供檢舉信箱廣徵線索，中國大陸國台辦今天宣稱「收到上萬封舉報郵件」。陸委會先前多次強調，中共對台沒有管轄權，這些手段意在分化、威嚇台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）19日上午召開例行記者會，由發言人朱鳳蓮主持。

國台辦今年3月26日宣布設置「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。朱鳳蓮今天指稱，從舉報信箱開通以來，已經收到上萬封舉報郵件，顯示兩岸民眾「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的共同心聲」。

中國大陸福建泉州公安局13日對網紅溫子渝（網名八炯）、陳柏源（網名閩南狼）發布懸賞通告，事由為「涉嫌煽動分裂國家罪」。

朱鳳蓮今天表示，公安機關發布通告懸賞徵集其違法犯罪線索，「這是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動、是回應兩岸民眾懲獨呼聲的正義之舉」，懸賞通告獎勵措施由公安機關依據相關法律和規定執行。

朱鳳蓮強調，相關懲治措施只針對「台獨頑固分子及打手、幫兇」，不涉及廣大台灣民眾，希望民眾積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨分裂行徑」。

大陸委員會（陸委會）先前數次強調，中共對台沒有管轄權，這些手段意在分化、威嚇台灣，透過「懲獨」名義遂行「跨國壓迫」。

中共持續宣稱懲戒台灣人士、鼓勵民眾舉報。陸委會提醒，民眾應共同維護國家安全與安定，切勿為一己私利配合中共從事違法行為，倘若有涉及與中共黨政軍從事合作行為，主管機關將依法查辦。（編輯：廖文綺）1141119