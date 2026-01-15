鼓山健康系鹽水雞推薦 征服高雄宵夜市場清爽舒肥鹽水雞

鼓山宵夜外送熱門品項，清爽口感適合搭配茶飲，美味無負擔（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

高雄健康系宵夜推薦 鼓山區公所附近人氣小吃新星

在高雄市，一家位於鼓山區公所對面的鼓山二路小吃店正慢慢累積起人氣與口碑，成為在地居民心目中的鼓山區外帶晚餐代表。每天傍晚開張後，香氣隨風飄散，吸引新朋舊友排隊等候，形成一道獨特的風景線。

這家名為順心鹽水雞的小店，不僅翻轉了民眾對於高雄鹽水雞的想像，更承載著一位創業者充滿緣分、人情味與堅持的故事。

現燙蔬菜與舒肥鹽水雞胸完美搭配，是廣受歡迎的鼓山人氣美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

鼓山必吃宵夜的崛起 高雄人氣鹹水雞再延續



鼓山人氣宵夜順心鹽水雞的現任主理人，原本來自餐飲科背景，18歲便踏入餐飲業界，累積了豐富的烹飪經驗，也對食材風味有著千錘百鍊出的直覺。在接手這間鼓山區鹽水雞店面前，他曾跑遍各大市集販賣甜點，對於高雄手作美食愛好者來說，這張面孔或許並不陌生。



現在這間熟悉的高雄人氣鹽水雞店，原先是由另一位鼓山小吃職人創立。經營了一段時間後，原店主決定轉往美業發展，恰好現任主理人的姐姐是順心鹽水雞的熟客，在她的牽線之下，這間鼓山鹹水雞品牌得以延續下去，為在地民眾持續提供深夜飢餓時分的解方。

廣告 廣告

紙盒包裝乾淨俐落，成為忙碌上班族熱愛的高雄外帶健康餐選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

舒肥雞胸的魅力 低油低鹽的鼓山外送宵夜新風味



「希望客人能吃得順口、吃得安心，這是創始店主的理念，也是我接手之後前進的方向。」主理人這麼說。他觀察到，隨著近年消費者飲食習慣改變，鼓山鹽水雞市場也出現了變化：「過去大家多半把鹽水雞當宵夜，但現在越來越多人會當正餐吃。口味上也明顯趨向清淡。」



為了回應市場趨勢，鼓山鹹水雞店【順心】選擇以「舒肥雞肉」為主角，並使用雞湯與雞油作為基底，讓每一口都保有原始的甘甜鮮味，同時也避免傳統的大量胡椒鹽添加，保障消費者的飲食健康。

簡單調味的雞肉，配上現燙生鮮青菜，掀起鼓山舒肥雞胸美食熱潮（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

鼓山美食地圖新亮點 一盒鹽水雞的溫度與初心



這間鼓山外帶小吃品牌，也持續隨著顧客回饋與市場變化不斷進化，菜單上陸續新增更多食材與搭配選項，讓熟客每次造訪都能嘗到新鮮變化。未來若有更合適的店址，店家也計畫開放內用區，提供更舒適的用餐體驗。

順心鹽水雞的故事，不僅是一場高雄人氣宵夜品牌的旅程，更是前後兩位年輕創業者對理想與生活平衡的實踐。在生活步調快速的城市中，這間鼓山區公所小吃店選擇以柔克剛，讓每一份舒肥鹽水雞，成為夜晚中帶來溫暖與飽足的味道。



想更了解【順心鹽水雞】嗎？以下整理常見問題 讓您快速找到答案



Q1：【順心鹽水雞】和一般鹽水雞有什麼不同？

A：這間鼓山必吃鹽水雞店主打舒肥雞肉與使用雞湯做為基底，口感更嫩且少油少鹽。消費者常提到吃起來清爽不膩，特別適合追求健康飲食與輕盈宵夜的族群。

Q2：【順心鹽水雞】可以客製化調味嗎？

A：可以。店家提供胡椒、辣椒等多段風味選擇，顧客可依個人口味調整鹹度與辣度。這樣的客製服務也讓每一盒餐點更貼近個人喜好。

Q3：【順心鹽水雞】有提供外送服務嗎？

A：有。目前已上架 UberEats、Foodpanda、foodomo 等平台，提供鼓山外送鹽水雞服務。無論在家或辦公室，都能輕鬆選購享用。

Q4：【順心鹽水雞】有哪些支付方式？

A：【順心鹽水雞】提供多元付款選項，包括現金、LINE Pay、全支付等行動支付，方便不同族群快速結帳，讓外帶與外送都能更順心、省時又安心。

【順心鹽水雞】

地址：高雄市鼓山區鼓山二路129-4號

聯絡電話：0938-890-506

官方 Facebook：https://rink.cc/5xdwp

官方 Instagram：https://rink.cc/zhmx5

foodpanda 平台：https://rink.cc/3o9l9

Uber Eats 平台：https://rink.cc/xyxrn

Google 地圖：https://rink.cc/z1x3k

（最新資訊請以商家公告為準）