鼓山區某國小腸病毒群聚事件 疫情蔓延至國中部及幼兒園

高雄鼓山區某私立雙語國小爆出指標個案疑隱匿小孩腸病毒病情，並於疫調時未吐實，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，衛生局再依法加重裁處12萬元罰鍰。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄市某私立小學近日爆發腸病毒群聚感染事件，截至昨日下午5時，共有5個班級、15名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養。今(20)日再傳出疫情向上擴散至國中部及向下至幼兒園，目前該校除高中部之外，幾乎已全面淪陷，家長呼籲衛生局嚴密注意疫情可能進一步蔓延。

高市衛生局昨天表示其中某班級因有新增發病學童，經與校方討論，決議該班級今日結業式不須到校，1月21至23日改採線上上課(原春節連假補課)。本事件疑似其中一名家長隱匿小孩病情，未通報校方亦未居家自主休養，仍堅持送小孩到校上課，接下來不但同班同學多達7人受感染，其他班級也陸續發現疑似病例，衛生局針對本事件指標個案家長於疫調時未吐實，涉規避妨礙致疫情於校內擴散，對家長依違反傳染病防治法第43條規定，加重裁處12萬元罰鍰。

今天疫情又繼續延燒，至傍晚為止，據家長表示，指標個案所在的五年級班級一名女同學，傳染給同校國中部的哥哥，同校幼兒園也發現一個疑似病例，二年級病例也有所增加，總共全校疑似腸病毒病例恐已突破20例，家長們均擔心幼兒抵抗力弱，接下來幾天疫情可能進一步傳開。

