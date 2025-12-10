鼓山吉洋國小交流體驗 認識美濃白玉蘿蔔的土地故事

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄市鼓山區鼓山國小於昨天(9日)受邀至月光山下的美濃區吉洋國小進行『《城鄉交流新體驗》-食農教育白玉蘿蔔季課程成果發表會』，在二校校長的帶領下，吉洋國小全校師生與鼓山國小參訪師生一起下田，並邀請兩校家長會、志工團一同參與，共同體驗食農教育辛苦栽種後歡慶豐收的魅力。

來到蘿蔔田，望著地面綠油油的一片，小朋友開心的歡呼，學生們迫不及待地隨著老師找到屬於自己的那一小畦田地，小心翼翼地拉拔出白白圓圓的蘿蔔。當白玉蘿蔔真實出現在自己手裡的那一刻，小朋友的興奮之情在開懷的笑臉上展露無疑。

第1次實際下田參與採收的鼓山國小學生1年級的顏正皓同學說，這是他第1次下田，原來自己吃的蘿蔔與美濃的白玉蘿蔔長像與大小和形狀完全不一樣，雖然很累可是學到很多東西；鼓山國小幼兒園大班李季冰同學也說，想把自己採收的白玉蘿蔔帶回去送給媽媽加菜。

鼓山國小丁崇寶校長表示，鼓山區鼓山國小位於哈瑪星西子灣地區，有著豐富的海域文化特色，家長職業更有與海有著不可分割的情感。食農教育既是高雄市教育局的重要教育政策，為了讓靠海的鼓山學子也能進行食農教育的課程與學習，因此與偏鄉的美濃區吉洋國小進行城鄉交流合作，透過仰望天空、踩踏土地的實務參與，感受「頂天立地」的樂趣，更體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真諦。

為了感謝吉洋國小的邀請，丁崇寶校長也回邀吉洋國小下學期來鼓山做客，由鼓山國小協助結合高雄港務分公司提供遊艇進行遊高雄港課程活動。

吉洋國小葉鵲根校長表示，白玉蘿蔔是美濃冬季主要作物，與紅豆、敏豆及橙蜜香番茄等合稱「冬裡作四天王」，每年預估更可創造出超過10億元的產值。

美濃所栽種的蘿蔔相傳是自日本引進之品種，本地農民稱之為「小蘿蔔」，這是美濃地區在秋冬季節盛產一種有別於其他品種的蘿蔔，全台灣至今只有在美濃地區種植，此種瘦小型蘿蔔由於口感獨特，深愛本地農家喜愛，當地人稱為「白玉蘿蔔」。

白玉蘿蔔也印證了客家人祖堂供奉的土地龍神對聯：「地上生黃金．土中長白玉」，這對聯說明對土地龍神的尊敬，恰能暗喻著當下美濃地區秋季小蘿蔔與春夏兩季稻作的農業景觀，而美濃小蘿蔔的新名字便取自於對聯中的二個字，除比喻著小蘿蔔的外形，也代表它在美濃的獨特性，以及它對美濃農民的象徵意義。

因此吉洋國小在進行學校食農教育的同時，也邀請來自城市地區的鼓山國小親師生，一同歡喜下田採摘美濃區特產白玉蘿蔔，共同體驗食農教育白玉蘿蔔季的魅力。葉鵲根校長更表示中午備好吃美濃粄條與客家清冰，讓都市小貴客們都能體驗濃濃的在地美濃風味。

兩校校長共同表示，學校除了是教學場所外，更是落實食安與飲食教育的地方。「讓孩子吃真實、安全、美味的食物」是教育單位推行飲食教育的主要目標，透過將社區特色作物栽種融入學科、食品安全與環境生態平衡等知識，使學生認識在地食材，了解食材生長的地理環境、豐收季節與養分，建立從產地到餐桌的觀念；同時也意識到不同地區所發展出的飲食文化，體驗地方文化歷史、生活智慧及台灣在地的精神，讓師生一起做中學。（圖：記者宋祥霖翻攝）