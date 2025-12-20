鼓山國小老少世代共融 聖誕前夕與社區長者做餅乾同樂

為關懷社區樂齡長輩，高雄市鼓山區鼓山國小少棒隊小朋友與親師，特別在聖誕節前夕，與社區樂齡關懷長照站，一同為長輩做餅乾舉行同樂會，現場老少一起做餅乾和樂融融。(見圖)

鼓山國小今(廿)日說明，該活動在少棒隊小朋友從打蛋與搓揉麵糰開始、到麵糰成型壓出造型，最後送進烤箱烤出香噴噴的餅乾，少棒隊小朋友再將餅乾用漂亮的袋子包起來，表演律動唱跳給阿公阿嬤欣賞後，親手將餅乾送到每一位長輩的手上，並給關懷站的每一位長者獻上一個大大的愛的抱抱。

廣告 廣告

每位參與的老人家也以自己製作的紅包袋發送每一位參與報佳音的孩子們一份小禮物，老少與師生在學習中都玩得不亦樂乎，也讓每位阿公阿嬤笑得很開懷。

帶領少棒隊小朋友完成活動的家長會榮譽會長歐美琪表示，藉著課程活動與阿公阿嬤分享自己做的餅乾，引導孩子從小培養主動關懷生活周遭人事物的心，是一件很有意義的事情。

也是學校自治小市長的少棒隊吳憶說，自己很喜歡做餅乾，可以做很多形狀餅乾送給阿公阿嬤吃，心理感覺很開心。

鼓山國小丁崇寶校長表示，臺灣已邁入高齡化社會，學習世代共融，才是高齡友善社會的基礎；因此學校運用重要節慶來進行統整課程學習，在學校與家長會的聯合規劃下，辦理《老少同樂會-為社區樂齡長輩做餅乾》，更邀請社區與家長一起來，結合節慶活動、世代共融、老幼共學與社區互動。

鼓山國小家長會榮譽會長許景閔指出，在人口快速老化的現在，推動高齡友善刻不容緩，從學校教育做起，讓孩子從小學習與長輩相處、對老年有認識，才能讓高齡友善不再只是空泛的口號，而能協力打造一個無障礙的友善關懷社會。

活動現場十分熱鬧，有了少棒隊的孩子們的加入，讓關懷站的長者的氛圍變得更有活力，無時無刻充滿了絡繹不絕的笑聲。孩子們也都給關懷站的長輩阿公阿媽們一個大大的擁抱，並大喊「阿公阿媽聖誕快樂」，在攜老扶幼共合影中，老少提前渡過一個歡樂聖誕節。