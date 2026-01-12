鼓山圖書館成人讀書會共讀「越南美食史」 從米飯到長棍麵包的好滋味

鼓山圖書館成人讀書會近日舉辦共讀活動，選讀《越南美食史：米飯與長棍麵包》，由林月娥老師帶領學員，從飲食文化角度認識越南歷史的演進。(見圖)

林月娥老師分享，越南飲食是在漫長歷史中逐步形塑而成，尤其深受法國文化影響，卻能巧妙運用在地食材加以「越南化」，如法式長棍麵包、燉肉與美乃滋等，早已融入日常餐桌；該書中也介紹越南人善用竹子烹飪，以及史前時期即已食用的芋頭、薯類與香蕉等食材，展現飲食與自然環境的緊密連結。

此外，嫩米、綠米與糯米在越南文化中更具儀式意涵，廣泛運用於節慶、婚喪與日常料理。學員麗馨表示，該書讓人看見越南從狩獵到農耕的飲食演變；良鏵則認為，越南持續前進的精神值得學習；惠喜也開心分享，課後品嘗越南美食，讓閱讀體驗更加豐富而難忘。

更多活動資訊請電洽鼓山圖書館○七-五五一五五五四，或追蹤鼓山圖書館粉絲專頁。