鼓山圖書館攜手金鷹閣 布袋戲尬台語入校園

金鷹閣電視木偶劇團走進校園，操偶師在布袋戲台前向幼兒園孩子展示角色布偶，小朋友們坐在小板凳上專心觀賞，現場笑聲與掌聲不斷，氣氛熱鬧滾滾。

鼓山圖書館 12月12日召集細漢囝仔作伙「入棚尬台語」，特別邀請南臺灣赫赫有名的「金鷹閣電視木偶劇團」跨區楠梓翠屏非營利幼兒園，帶來熱鬧滾滾、鑼鼓聲陣陣的主題式互動布袋戲《跟著偶來學臺語、跟著偶來逞英雄》。金鷹閣團長陳皇寶領軍上陣，以十三年高雄市傑出演藝團隊的氣勢，讓校園彷彿瞬間變成小小戲棚，將台灣布袋戲文化的精隨，用最親民、最可愛的方式扎根在孩子心中。

這回演出的主題故事《偶是英雄》，用輕鬆活潑的劇情，帶領孩童認識布袋戲中的「生、旦、淨、末、丑、雜」六大腳色。「正義對上邪派」的概念簡單又明瞭，小朋友看得拍手叫好。操偶師不但在台上耍功夫，還直接走進觀眾席，讓孩子能近距離親眼看見偶腳步伐、手勢、身段，現場驚呼聲不斷。大型 Cosplay 布袋戲玩偶更是人氣王，帶著全場小朋友一起打擊壞人，氣氛嗨到最高點。

劇情中，東瀛國的鳳凰女小旦路過校園迷了路，遇見滿嘴台語俗語的神祕老先生，引發陣陣笑聲。不料鳳凰女卻被「邪惡黨」兩大鬼座盯上，危急之際，文生玉筆鈴聲與蒙古英雄鐵木真輪番登場，英姿煥發、箭法精準，讓孩子們直呼「好帥！」但壞人大魔王「牛魔王」出現後，情勢再度逆轉，最後由搞笑又機靈的丑角阿體出面，號召全場小朋友大聲應援，一起合力打倒邪惡勢力，結局熱鬧又溫馨。

透過這場寓教於樂的布袋戲演出，不僅讓孩子認識在地文化，更在笑聲與喝采中學到台語、學到勇氣，也學到團結的力量。鼓山圖書館表示，未來仍將持續把本土藝術推向校園第一線，讓更多孩子「從小看偶、用台語、做英雄」，為在地文化扎下最早、也最深的根。

演出後全體大合照，孩子們手拿著台語學習看板及布袋戲偶，與老師與劇團共同歡喜留影，展現布袋戲走進校園、台語扎根的溫馨成果。

撰文、攝影／鼓山圖書館